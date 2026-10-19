Terry McLaurin sale en carrito tras una lesión de rodilla ante los 49ers

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Terry McLaurin (17), receptor abierto de los Commanders de Washington, es retirado del campo en un carrito después de sufrir una lesión durante la primera mitad del partido de la NFL ante los 49ers de San Francisco, el lunes 19 de octubre de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Kelley L. Cox) AP

McLaurin corría una ruta en el primer cuarto el lunes por la noche contra los 49ers de San Francisco cuando cayó por la lesión. Su rodilla pareció doblarse cuando intentaba zafarse del esquinero Deommodore Lenoir.

McLaurin permaneció en el suelo mientras sus compañeros se arrodillaban cerca, antes de que lo sacaran del campo en el carrito. De inmediato fue descartado para el resto del partido por una lesión de rodilla.

McLaurin, de 31 años, solo ha faltado a más de dos partidos en una temporada una vez desde que ingresó a la liga en 2019. Se perdió siete encuentros la campaña pasada mientras lidiaba con una lesión en el cuádriceps.

McLaurin suma 15 recepciones para 230 yardas y un touchdown esta temporada; se perdió un partido por una lesión en el tendón de la corva en la Semana 4.

Ha sido seleccionado dos veces al Pro Bowl y registra 513 recepciones para 7.191 yardas y 42 touchdowns en su carrera.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP