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Rudy Gobert sumó 18 unidades y 15 rebotes para Minnesota, que venía de una derrota en casa ante Chicago el sábado por la noche. Jaden McDaniels aportó 13 tantos para los Timberwolves, que recibieron apenas seis puntos con 2 de 13 en tiros de LaMelo Ball, después de que hiciera 7 de 25 contra los Bulls.

Deni Avdija anotó 27 puntos para liderar a Portland, que había ganado tres seguidos y ha estado jugando bien bajo el entrenador Micah Nori, un exasistente de Minnesota que regresó al Target Center. Donovan Clingan tuvo 10 tantos, 10 rebotes y cinco tapones para los Trail Blazers, ya que su tamaño le dio problemas a Minnesota, particularmente al inicio.

Minnesota sigue rindiendo a gran nivel en ausencia de su estrella Anthony Edwards y no contó con el base suplente Jaylen Clark el lunes debido a una distensión en el isquiotibial derecho. Edwards se ha perdido los últimos 10 partidos mientras se recupera de una cirugía artroscópica de rodilla. Minnesota tiene marca de 7-3 en esos encuentros y había ganado cinco seguidos antes del sábado. ___

FUENTE: AP