Terremoto de magnitud 7 sacude la parte china del Tíbet

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo ocurrió a las 10:33 de la noche hora local, con epicentro a 191 kilómetros (119 millas) al este-noreste de Nagqu, en una zona de gran altitud y escasamente poblada del norte del Tíbet. Situó la profundidad del terremoto en 18 kilómetros (11 millas).
La agencia oficial china de noticias Xinhua citó al Centro de Redes Sismológicas de China, que situó la profundidad en 10 kilómetros (6,2 millas).
Nagqu está a más de 300 kilómetros (186 millas) al norte de la capital del Tíbet, Lhasa.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.