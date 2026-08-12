Tercera base de Rockies Kyle Karros entra en lista de lesionados por conmoción por 7 días

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El jugador de los Rockies de Colorado, Kyle Karros (12), abandona el juego tras chocar con Ezequiel Tovar en un batazo conectado por Ketel Marte, de los Diamondbacks de Arizona, en la sexta entrada de un partido de béisbol, el martes 11 de agosto de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Rick Scuteri) AP

Karros se lesionó en una colisión con su compañero, el campocorto venezolano Ezequiel Tovar, cuando iba a fildear un roletazo en la sexta entrada del juego de la noche del martes, una victoria por 3-2 sobre los Diamondbacks de Arizona.

Karros, hijo del ex primera base de Grandes Ligas Eric Karros, batea para .265 con 10 jonrones y 44 carreras impulsadas para Colorado esta temporada.

Los Rockies llamaron de vuelta al infielder dominicano Adael Amador desde Triple-A Albuquerque para reemplazar a Karros. Amador, de 23 años, bateaba para .261 con 11 jonrones para Albuquerque. Ha jugado para Colorado en cada una de las dos temporadas anteriores, con promedio de .176 y un jonrón en 148 turnos al bate.

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FUENTE: AP