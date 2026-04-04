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Tendencia preocupante, Liam Hicks sufre para sacar a corredores que intentan robar base

NUEVA YORK (AP) — Permitir que los Yankees de Nueva York robaran cinco bases el viernes prolongó una tendencia preocupante para el receptor de los Marlins de Miami, Liam Hicks.

El cátcher de los Marlins de Miami Liam Hicks lanza la bola al pitcher Michael Petersen en la séptima entrada ante los Yankees de Nueva York el viernes 3 de abril del 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)
El cátcher de los Marlins de Miami Liam Hicks lanza la bola al pitcher Michael Petersen en la séptima entrada ante los Yankees de Nueva York el viernes 3 de abril del 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Todavía no ha atrapado a ningún corredor en los primeros nueve intentos en su contra esta temporada, después de haber terminado 6 de 57 en su año de novato. Con 6 de 66 en su carrera, Hicks tiene un porcentaje de éxito del 10% y figura entre los peores en la posición.

“Obviamente, no es bueno. No quieres que los tipos roben bases”, expresó Hicks tras la derrota 8-2 en el Estadio de los Yankees. “Esa es una parte del juego que no estás tratando de permitir que ocurra. Pero es parte del juego. Simplemente tenemos que ser mejores. Tengo que ser más rápido. Voy a seguir mejorando”.

Hicks señaló que pedir virajes para sorprender al corredor, ejecutarlos y variar los tiempos son las maneras de mejorar.

Las nueve bases robadas en su contra son la mayor cantidad para cualquier receptor hasta la tarde del viernes. Nick Fortes, de Tampa Bay, permitió ocho en sus primeros seis juegos, y el mexicano Alejandro Kirk, de Toronto, y Logan O’Hoppe, de los Angelinos de Los Ángeles, siete cada uno.

“Liam hizo algunos buenos tiros en los entrenamientos de primavera. Hizo algunos al inicio de la temporada”, explicó El mánager Clayton McCullough. “(El viernes) hizo los mejores tiros que pudo, creo, con el tipo de salidas que tuvieron”.

McCullough lo calificó como un día difícil en todos los sentidos, y citó las 11 bases por bolas, que fueron más de las que los lanzadores de Miami habían concedido en los primeros seis juegos combinados. Incluso con eso y corredores en base, Hicks no quiso culpar a los pitchers ni eludir su papel en la situación.

“Idealmente quieres ser lo más rápido posible, pero también tienes un lanzamiento que tienes que hacer”, dijo Hicks. “No puedes simplemente apresurarte hacia el plato, y además tienes bateadores realmente buenos ahí arriba. También tienes que concentrarte en el lanzamiento que vas a tirar, así que es un poco de ambas cosas. Creo que podemos hacer muchas cosas para hacerlo mejor, y yo especialmente: simplemente hacer mejores tiros”.

En uno de los robos de los Yankees, Hicks ni siquiera hizo un tiro a la segunda base porque el panameño José Caballero tuvo una salida tan buena que ni la perfección habría sacado out al corredor. Caballero y Jazz Chisholm Jr. tuvieron dos bases robadas cada uno, y Aaron Judge consiguió la primera de la temporada.

“Es béisbol completo. Si puedes añadir eso a la mezcla, especialmente con nuestra alineación, será bueno”, indicó Judge.

El mánager Aaron Boone dijo que correr se convirtió en parte de la identidad de los Yankees en la segunda mitad del año pasado. Tienen 11 bases robadas en sus primeros siete juegos, apenas la novena vez en la historia de la franquicia.

2Tenemos a un puñado de tipos que realmente pueden presionar en el juego de correr", aseguró Boone. “Es más bien día tras día, como: ‘¿Cuál es el emparejamiento?’. A veces vas a tener buenas oportunidades para correr. Otros días, en otras series, no necesariamente. Se embasaron algunos de los tipos correctos, y pudimos ponerlo en marcha”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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