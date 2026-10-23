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Temen que haya personas atrapadas tras derrumbe de un edificio en Kenia

NAIROBI, Kenia (AP) — Un edificio se derrumbó el viernes en una concurrida zona comercial de la capital de Kenia, y se teme que muchas personas hayan quedado atrapadas bajo los escombros.

Fuerzas de seguridad y de defensa civil trabajan tras el derrumbe de un edificio de varios pisos en Nairobi, Kenia, el viernes 23 de octubre de 2026. (AP Foto/Brian Inganga)
Fuerzas de seguridad y de defensa civil trabajan tras el derrumbe de un edificio de varios pisos en Nairobi, Kenia, el viernes 23 de octubre de 2026. (AP Foto/Brian Inganga) AP

El edificio estaba en construcción cuando se derrumbó en una transitada calle comercial de la zona de Eastleigh, en Nairobi, que suele estar abarrotada por miles de comerciantes y residentes.

El jefe de policía de Nairobi, Issa Mohamud, indicó que el edificio tenía más de 10 pisos en construcción. Las labores de rescate se complicaron: la policía disparó gas lacrimógeno contra personas que habían comenzado a saquear tiendas vecinas, mientras los agentes intentaban despejar el área y facilitar el acceso a los equipos de respuesta de emergencia.

La Cruz Roja de Kenia informó que sus equipos estaban en camino e instó a las personas en el lugar a dar espacio a los socorristas para que pudieran trabajar con seguridad.

Los derrumbes de edificios son un problema recurrente en Nairobi. Se ha acusado a los funcionarios del condado responsables de emitir permisos de construcción de no realizar inspecciones adecuadas para garantizar que los promotores cumplan las directrices de seguridad y las normas de construcción.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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