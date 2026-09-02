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Teherán dispara contra vecinos del golfo tras ataques de EEUU a blancos militares iraníes

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Bahrein interceptó un ataque aéreo iraní en las primeras horas del miércoles, mientras Teherán continuaba disparando contra aliados de Estados Unidos en la región del golfo Pérsico pese a las amenazas del presidente Donald Trump de intensificar sus ataques militares.

Un niño camina por la orilla mientras buques comerciales están fondeados en el estrecho de Ormuz, ante la costa de Bandar Abbas, Irán, el 31 de agosto de 2026. (Razieh Poudat/ISNA vía AP)
Un niño camina por la orilla mientras buques comerciales están fondeados en el estrecho de Ormuz, ante la costa de Bandar Abbas, Irán, el 31 de agosto de 2026. (Razieh Poudat/ISNA vía AP) AP

Bahrein, que alberga una importante base naval estadounidense, indicó que sus sistemas de defensa antiaérea interceptaron fuego entrante procedente de Irán y acusó a la República Islámica de “ataques dirigidos contra civiles” en un comunicado de sus fuerzas armadas.

Tras una pausa de más de un mes, los combates entre Estados Unidos e Irán se han ido intensificando desde el fin de semana, después de que el ejército estadounidense atacó lanzacohetes iraníes en una isla del estrecho de Ormuz y Teherán respondió disparando misiles contra sus bases en Jordania, que fueron interceptados en su totalidad.

La violencia reanudada amenaza con reavivar por completo un conflicto que ya va por su séptimo mes y que provocó el alza de los precios del petróleo, sacudió la economía global y genera crecientes problemas políticos para el Partido Republicano de Trump de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

Desde que se reanudaron los combates, el precio del crudo Brent, el referente internacional, subió por encima de los 95 dólares, más de un 30% más que al inicio de la guerra.

Antes de los ataques matutinos contra Bahrein, Irán disparó misiles hacia Jordania y envió drones a Kuwait, todos ellos interceptados. Emiratos Árabes Unidos reportó el lunes que había interceptado un dron iraní entrante sobre sus aguas.

El Comando Central de Estados Unidos dijo que completó su última ofensiva contra objetivos militares iraníes, incluidos sitios de defensa aérea, sistemas de radar y activos marítimos.

Según la prensa iraní, un ataque estadounidense alcanzó una vivienda donde se celebraba una boda. Al menos cinco personas murieron, entre ellas un niño, y otras 68 resultaron heridas, de acuerdo con funcionarios iraníes.

El ejército estadounidense señaló que estaba al tanto del reporte, pero que “nunca ataca a civiles”.

Durante la tregua del último mes, Washington incrementó la presión económica sobre Teherán —que sufre una inflación desbocada, un crecimiento negativo y el colapso de su moneda— al tiempo que trataba de obtener concesiones para abrir por completo el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo internacional.

Alrededor de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo transitaba por esa vía marítima clave antes de que Israel y Estados Unidos atacaran a Irán el 28 de febrero y Teherán la bloqueara casi por completo. Pese a los numerosos anuncios de Washington de que el estrecho está abierto, solo un puñado de barcos pasa cada día e Irán ha atacado embarcaciones con regularidad.

Al lanzar sus últimos ataques, el Comando Central de Estados Unidos dijo que respondía a los intentos de Teherán de atacar buques comerciales y a las tropas del país en Oriente Medio.

Trump declaró el martes por la noche que no obligaría a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones.

“Me da exactamente igual que firmen un acuerdo inútil para ellos. Me gusta mucho más nuestra posición actual, con un control casi total del estrecho de Ormuz y su economía totalmente colapsada. Solo están prolongando lo inevitable. ¿Cuándo se van a levantar los iraníes y a luchar?”, escribió el mandatario en redes sociales.

Anteriormente, Trump parecía haber optado por doblegar a Irán mediante sanciones económicas. Advirtió que, si Teherán tomaba represalias por los nuevos ataques, “volverán a ser golpeados a un nivel mucho más duro e intenso”.

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Finley informó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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