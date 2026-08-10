Taylor Farms retira productos con chiles jalapeños por posible contaminación con salmonela

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ARCHIVO – Cajas de Taylor Farms en un campo de Doctor Mora, en el estado de Guanajuato, en el centro de México, el 26 de marzo de 2008. (AP Foto/Guillermo Arias, Archivo) AP

El anuncio se produce pocas semanas después de que Taylor Farms retirara voluntariamente del mercado sus productos de lechuga iceberg procedentes del centro de México por un posible vínculo con un brote de ciclospora que se ha producido en varios estados de Estados Unidos y ha enfermado a personas en todo el país.

Taylor Fresh Foods informó sobre el retiro de algunos productos que incluyen jalapeños tras enterarse de que Coast Citrus Distributors retiraría voluntariamente los jalapeños frescos debido a una posible contaminación con salmonela.

El guacamole, el pico de gallo y una salsa para tacos son algunos de los alimentos preparados que se incluyen en el retiro. Taylor Farms distribuyó a lista de productos retirados en varios estados con una fecha de “Best If Used By” (Mejor si se usa antes de) hasta el 16 de agosto de 2026 inclusive. Los productos se vendieron en tiendas como Kroger, Stop & Shop, Target, Whole Foods, Trader Joe’s y Walmart.

Taylor Fresh Foods señaló que la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (FDA y CDC, respectivamente, por sus siglas en inglés) trabajan con socios estatales y locales para investigar enfermedades en un brote multiestatal de infecciones por salmonela vinculado a jalapeños frescos suministrados por Coast Citrus Distributors. La empresa manifestó que se identificó como posible origen del brote a un productor de Sinaloa, México, que le proveía esos productos.

Taylor Fresh Foods afirmó que ya no adquiere productos de ese agricultor y que cubrirá los pedidos con proveedores alternativos. La empresa indicó que, por el momento, no tiene conocimiento de ninguna enfermedad reportada vinculada a sus productos que contienen jalapeños.

Se recomienda a los consumidores que tengan algún producto retirado que lo desechen de inmediato y no lo consuman. Hay reembolsos disponibles en el lugar de compra.

Los consumidores que tengan preguntas pueden comunicarse con Taylor al 855-455-0098 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, hora del Pacífico. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP