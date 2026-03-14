Tatum anota 20 puntos en 32 minutos; Celtics condenan a Wizards a su 11ma derrota seguida, 111-100

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Jayson Tatum, alero de los Celtics de Boston, salta para encestar frente a los Wizards de Washington, en el partido del sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Charles Krupa) AP

Neemias Queta sumó 24 puntos y 10 rebotes, para condenar a los Wizards a su 11ª derrota consecutiva.

Tatum logró su segundo doble-doble desde que debutó en la temporada a principios de este mes. Jaylen Brown aportó 16 puntos para ayudar a los Celtics a cortar una racha de dos derrotas.

La ventaja de Boston creció hasta 30 puntos en el tercer cuarto, pero el entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla, mantuvo a Tatum en la cancha para que alcanzara su mayor cantidad de minutos en los cuatro partidos que ha disputado desde su regreso tras una cirugía del tendón de Aquiles.

En sus tres encuentros anteriores había estado limitado a 27 minutos.

Washington, que venía de borrar un déficit de 17 puntos para forzar la prórroga en una derrota sufrida el jueves en Orlando, recortó la ventaja de Boston a 12 en el cuarto periodo. Pero los Celtics consiguieron una bandeja de Tatum y un triple de Sam Hauser para sentenciar el partido.

Tristan Vukcevic anotó 22 puntos para liderar a los Wizards.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP