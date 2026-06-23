Talibán afgano celebrarán inusuales conversaciones a puerta cerrada con la UE sobre deportaciones

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Grupos de derechos humanos señalaron que el encuentro socava las obligaciones de la UE en materia de derechos humanos y podría poner en peligro a gente tanto en Europa como en Afganistán.

Bélgica emitió visados de 24 horas a la delegación talibán, que incluye a Abdul Qahar Balkhi, nacido en Nueva Zelanda y vocero del Ministerio de Exteriores del Talibán.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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