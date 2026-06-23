Talibán afgano celebrarán inusuales conversaciones a puerta cerrada con la UE sobre deportaciones

Grupos de derechos humanos señalaron que el encuentro socava las obligaciones de la UE en materia de derechos humanos y podría poner en peligro a gente tanto en Europa como en Afganistán.
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BRUSELAS (AP) — Una delegación del Talibán afgano viaja a Bruselas el martes para mantener conversaciones a puerta cerrada con funcionarios de la Unión Europea, que se espera que estén centradas en deportaciones, dijo un funcionario talibán.
Grupos de derechos humanos señalaron que el encuentro socava las obligaciones de la UE en materia de derechos humanos y podría poner en peligro a gente tanto en Europa como en Afganistán.
Bélgica emitió visados de 24 horas a la delegación talibán, que incluye a Abdul Qahar Balkhi, nacido en Nueva Zelanda y vocero del Ministerio de Exteriores del Talibán.
___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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