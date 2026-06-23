americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Talibán afgano celebrarán inusuales conversaciones a puerta cerrada con la UE sobre deportaciones

BRUSELAS (AP) — Una delegación del Talibán afgano viaja a Bruselas el martes para mantener conversaciones a puerta cerrada con funcionarios de la Unión Europea, que se espera que estén centradas en deportaciones, dijo un funcionario talibán.

Grupos de derechos humanos señalaron que el encuentro socava las obligaciones de la UE en materia de derechos humanos y podría poner en peligro a gente tanto en Europa como en Afganistán.

Bélgica emitió visados de 24 horas a la delegación talibán, que incluye a Abdul Qahar Balkhi, nacido en Nueva Zelanda y vocero del Ministerio de Exteriores del Talibán.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Alberto Carvalho, superintendente del Distrito Escolar de Los Ángeles, en esa ciudad el 9 de octubre del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Renuncia superintendente escolar de Los Ángeles en medio de investigación federal

Destacados del día

🚨🇨🇺 ALERTA EN BEJUCAL: IMÁGENES SATELITALES DETECTAN NUEVA ACTIVIDAD EN BASE VINCULADA AL ESPIONAJE CHINO EN CUBA

🚨🇨🇺 ALERTA EN BEJUCAL: IMÁGENES SATELITALES DETECTAN NUEVA ACTIVIDAD EN BASE VINCULADA AL ESPIONAJE CHINO EN CUBA

George Pino fue declarado no culpable por choque mortal que mató a Lucy Fernández cerca de Boca Chita, Florida

George Pino fue declarado no culpable por choque mortal que mató a Lucy Fernández cerca de Boca Chita, Florida

Dólar y euro en Cuba siguen en récords: así se venden USD, EUR y MLC hoy en el mercado informal cubano en vivo

Dólar y euro en Cuba siguen en récords: así se venden USD, EUR y MLC hoy en el mercado informal cubano en vivo

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Alberto Carvalho, superintendente del Distrito Escolar de Los Ángeles, en esa ciudad el 9 de octubre del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Renuncia superintendente escolar de Los Ángeles en medio de investigación federal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter