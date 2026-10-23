Taiwán cierra escuelas y suspende vuelos por llegada del tifón Champi a la isla

Personas circulan en motocicletas al tiempo que el tifón Champi se acerca a Taipéi, Taiwán, el viernes 23 de octubre de 2026. (Foto AP/ Chiang Ying-ying) AP

Champi alcanzó a principios de esta semana un máximo de 298 km/h (185 mph) de vientos sostenidos, pero se ha debilitado a 155 km/h (96 mph) al acercarse a Taiwán desde el suroeste. Se prevé que su centro permanezca mar adentro cuando pasa por el extremo noreste de la isla antes de girar hacia el norte, rumbo a las islas del suroeste de Japón.

La Administración Central de Meteorología de Taiwán instó a los residentes de las zonas costeras a evitar actividades al aire libre y conducir, y a tener cuidado con la caída de objetos.

Una persona murió tras ser arrastrada por las olas en Liuqiu, una pequeña isla frente a la costa sureste de la isla principal de Taiwán, informó el Departamento de Bomberos. Más de otras 170 personas resultaron heridas por la tormenta.

Más de 2.600 personas han sido evacuadas de zonas montañosas vulnerables, indicó el gobierno.

Se cancelaron los 262 vuelos nacionales de Taiwán, junto con 669 vuelos internacionales, según el Ministerio de Transporte. Los servicios de tren de alta velocidad en la costa occidental operaban con normalidad.

La capital, Taipéi, en el norte de Taiwán, registró lloviznas y ráfagas de viento. Los servicios de transporte, incluido el metro, permanecieron abiertos.

El presidente taiwanés Lai Ching-te visitó el Centro Central de Operaciones de Emergencia de la isla en New Taipéi City, que se extiende desde cerca de la capital hasta la costa norte de Taiwán.

Champi tiene un enorme radio de alrededor de 320 kilómetros (200 millas), lo suficientemente grande como para cubrir la mayor parte de Taiwán. Los expertos esperan que su máximo impacto en Taiwán se prolongue hasta el sábado y que llegue al sur del territorio principal de Japón el lunes.

En el suroeste de Japón, el tifón ha herido a una persona, dejó vuelos en tierra y provocó cortes de electricidad.

En la isla de Ishigaki, casi 2.000 viviendas se quedaron sin electricidad.

Se han cancelado decenas de vuelos de entrada y salida de las islas del suroeste, incluidas Miyako, Ishigaki y Okinawa.

En Filipinas, la Guardia Costera prohibió el viernes que barcos y ferris se aventuraran en las aguas cada vez más agitadas frente a varias localidades y ciudades del norte.

El principal aeropuerto nacional de Batanes, en la capital provincial de Basco, fue cerrado el viernes y se cancelaron dos vuelos locales, informaron funcionarios de aviación filipinos. Las ventanas del aeropuerto fueron tapiadas como medida de seguridad.

En la provincia de Cagayan, casi 200 personas fueron evacuadas a lugares más seguros como precaución. Se suspendieron las clases en todos los niveles en la localidad insular de Calayan, frente a Cagayan, debido al tifón, señalaron funcionarios provinciales.

A principios de este mes, Champi pasó por varias islas del Pacífico, incluida Guam, donde se declaró una zona federal de desastre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP