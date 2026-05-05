Tailandia anula acuerdo con Camboya que ofrecía marco para resolver disputas

El primer ministro de Tailandia Anutin Charnvirakul en Bangkok el 5 de mayo del 2026. (AP foto/Sakchai Lalit) AP

Camboya manifestó que lamentaba la decisión del gabinete tailandés, pero que seguiría intentando resolver el asunto.

Ambos gobiernos firmaron el acuerdo para avanzar de manera pacífica en la delimitación de la frontera marítima y ofrecer un marco para la gestión conjunta de los recursos marinos de conformidad con el derecho internacional. Pero no lograron ningún avance tras cinco rondas de conversaciones durante las últimas dos décadas.

La decisión de poner fin al memorando, que no surte efecto legal hasta que Tailandia envíe una carta formal de notificación a Camboya, acabó con las esperanzas en ambos países de que resolver las reclamaciones permitiría explotar recursos de petróleo y gas en alta mar en el área disputada.

La decisión de Tailandia de abrogar el acuerdo se produce después de un fuerte deterioro de las relaciones y de combates armados el año pasado. Los países se enfrentaron por reclamaciones rivales sobre territorio a lo largo de la frontera terrestre en julio y diciembre. Varias decenas de civiles y soldados de ambos lados murieron y cientos de miles de personas fueron desplazadas.

Se acordó un frágil alto al fuego a finales de diciembre, pero las tensiones continúan con incidentes esporádicos y un enorme despliegue de fuerzas militares.

Los combates reavivaron el interés por los asuntos fronterizos y por salvaguardar el territorio tailandés, lo que convirtió al nacionalismo en un tema importante que afecta la política interna de Tailandia. El primer ministro Anutin Charnvirakul y su partido Bhumjaithai incluyeron la terminación del acuerdo entre las políticas prometidas en la campaña electoral de este año.

Anutin afirmó, tras la reunión del gabinete el martes, que la cancelación del memorando no está relacionada y no afectará la situación fronteriza actual, y añadió que se espera que las negociaciones sobre el asunto del territorio marítimo continúen en otros marcos, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

La portavoz del gobierno tailandés, Rachada Dhnadirek, también subrayó que la cancelación representa un ajuste del marco de cooperación, no una ruptura de las relaciones ni de las negociaciones.

Ella explicó que Tailandia continuará las conversaciones con Camboya, pero propone pasar a mecanismos bajo la Convención de la ONU, que es más clara, más completa y más sistemática, para permitir que las disputas marítimas se resuelvan de manera eficaz.

El ministro de Relaciones Exteriores de Camboya, Prak Sokhonn, al hablar en la capital Nom Pen, expresó su pesar y calificó la decisión tailandesa como “un alejamiento del espíritu y la voluntad política que permitieron a nuestros dos países establecer un marco para resolver pacíficamente estos asuntos de conformidad con el derecho internacional”.

Prak Sokhonn declaró que Camboya recurrirá a la conciliación obligatoria en el marco de la ONU, lo que “reafirma su compromiso de resolver las disputas marítimas de manera pacífica y de conformidad con el derecho internacional”.

El primer ministro Hun Manet escribió en una publicación en redes sociales: “La decisión de Camboya refleja nuestra sincera esperanza de que ambos países puedan alcanzar una solución justa y duradera en consonancia con el derecho internacional, permitiendo que nuestros pueblos vivan juntos en paz, estabilidad y armonía”.

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Sopheng Cheang en Nom Pen, Camboya, contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP