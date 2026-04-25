Swiatek se retira del Abierto de Madrid tras enfermar durante el partido

Compartir en:









La polaca Iga Swiatek en acción ante la ucraniana Daria Snigur en la primera ronda del Abierto de Madrid el jueves 23 de abril del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez) AP

Li obtuvo la victoria por retirada cuando la cuarta del ranking, Swiatek, abandonó con Li arriba 7-6 (4), 2-6, 3-0.

Swiatek, campeona de Madrid en 2024, solicitó una pausa médica cuando perdía 2-0 en el set decisivo. Regresó a la cancha, pero decidió abandonar después de que Li mantuviera su servicio.

La estrella polaca venció a Daria Snigur en sets corridos en su debut de segunda ronda el jueves.

Li, que ocupa el puesto 34, consiguió su segunda victoria de su carrera ante una rival del top 10. En octavos de final enfrentará a Leylah Fernandez.

___

FUENTE: AP

Compartir en:







