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Svitolina se retira del Abierto de Cincinnati por lesión en el tobillo derecho

MASON, Ohio, EE.UU. (AP) — Elina Svitolina se retiró el martes del Abierto de Cincinnati antes de su partido de tercera ronda debido a una lesión en el tobillo derecho sufrida en Toronto.

“Lamentablemente, hice todo lo posible por recuperarme, pero no me recuperé lo suficientemente (rápido) como para estar lista para mi próxima ronda”, indicó Svitolina. “Los médicos me han aconsejado tomarme un poco de tiempo para descansar y recuperarme por completo. Tenía muchas ganas de jugar aquí. Tuve un gran partido aquí hace dos noches. Me da mucha pena tener que retirarme de esta ronda”.

Svitolina, que ocupa el puesto número 9 del ranking, tenía previsto enfrentar a Xiyu Wang el martes. Wang avanzará a la cuarta ronda, donde se medirá el miércoles con la estadounidense Madison Keys.

Durante el segundo set de su victoria de remontada en la segunda ronda del domingo ante Tereza Valentova, Svitolina pidió un tiempo muerto médico para que le revisaran el tobillo derecho, pero se recuperó y salvó siete puntos de partido para ganar el set.

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FUENTE: AP

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