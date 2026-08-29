Suspenden a 8 funcionarios tras incendio en hospital de Pakistán que mató a 14 bebés

Una mujer lleva a su bebé en brazos al salir de una guardería en la sala de ginecología de un hospital tras un incendio, en Islamabad, Pakistán, el miércoles 26 de agosto de 2026. (Foto AP) AP

Sharif emitió las órdenes después de que un comité de investigación encabezado por el alto funcionario civil retirado Shahid Khan presentó su informe preliminar sobre el incendio del miércoles en el Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS), indicó su oficina en un comunicado.

El incendio se limitó a una sala de recién nacidos en el tercer piso, pero las autoridades señalaron que se propagó tan rápido que el personal solo pudo rescatar a un bebé de los 15 que estaban allí.

La investigación determinó que la sala no tenía alarma contra incendios ni sistema de rociadores, y que el hospital carecía de procedimientos detallados y capacitación para responder a incendios y otras emergencias, según el comunicado.

El suceso ha intensificado la indignación pública, lo que llevó a familias en duelo y a grupos de la sociedad civil a exigir que se rindan cuentas.

“Quienes sean culpables de negligencia criminal no merecen ninguna indulgencia”, se citó a Sharif.

Ordenó procesos administrativos y penales contra los identificados por el comité.

Entre los ocho figuran el director del hospital y dos adjuntos, el jefe del departamento de neonatología, otros dos médicos, el subdirector de seguridad del hospital y el jefe de los servicios de emergencia de la Autoridad de Desarrollo de la Capital.

Sharif también aprobó medidas contra una empresa responsable de la seguridad del hospital y contra sus funcionarios.

El gobierno ya había anunciado además una compensación de 5 millones de rupias (unos 18.000 dólares) para cada familia en duelo.

El comunicado indicó que la investigación preliminar encontró que el personal de supervisión no estaba de servicio cuando comenzó el incendio. En la sala estaban dos enfermeras, una guardia de seguridad y un médico interno.

Los servicios de emergencia fueron llamados hasta seis minutos después de que se inició el incendio, y los primeros equipos de respuesta llegaron 15 minutos después de recibir la llamada, señaló el comunicado.

Los investigadores hallaron que solo dos subsecciones de los 13 procedimientos operativos estándar del hospital se referían a incendios u otras emergencias.

Durante la reunión del sábado se mostraron unos dos minutos de video de vigilancia del incendio en la sala de recién nacidos.

El informe preliminar indicó que una enfermera arriesgó su vida para salvar a un bebé antes de que las llamas se propagaran por la sala. Sharif aprobó una recomendación para que reciba el Sitara-i-Khidmat, un premio estatal que reconoce el servicio público.

Las muertes han impulsado revisiones más amplias de las medidas de seguridad contra incendios en hospitales de todo Pakistán. El gobierno de Punjab, la provincia más poblada del país, ordenó esta semana una revisión inmediata de los sistemas de seguridad contra incendios, el equipo de extinción y las instalaciones de respuesta a emergencias en los hospitales.

Tras el incendio, Sharif destituyó al secretario de Salud, Aslam Ghauri, el funcionario civil de mayor rango en el Ministerio de Salud.

Fue una de las tragedias más recientes en Pakistán que involucran a niños. En junio, 14 escolares murieron cuando se derrumbó el techo de un centro de tutorías en construcción en la ciudad oriental de Lahore.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP