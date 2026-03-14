Surcorea dice que Norcorea lanzó un misil al mar

El Estado Mayor Conjunto surcoreano no precisó si el arma era balística ni qué distancia recorrió.
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SEÚL (AP) — Corea del Norte disparó al menos un proyectil hacia su mar oriental, informó el sábado el ejército de Corea del Sur, en momentos en que Estados Unidos y Corea del Sur realizan sus ejercicios militares conjuntos anuales de primavera.
El Estado Mayor Conjunto surcoreano no precisó si el arma era balística ni qué distancia recorrió.
Corea del Norte considera los ejercicios militares como simulacros de invasión y a menudo los utiliza como pretexto para intensificar sus propias demostraciones militares o pruebas de armas.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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