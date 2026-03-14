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Surcorea dice que Norcorea lanzó un misil al mar

SEÚL (AP) — Corea del Norte disparó al menos un proyectil hacia su mar oriental, informó el sábado el ejército de Corea del Sur, en momentos en que Estados Unidos y Corea del Sur realizan sus ejercicios militares conjuntos anuales de primavera.