Surcorea aprobará por primera vez píldoras abortivas

La ministra surcoreana de Familia e Igualdad de Género Won Min-kyong, centro, en conferencia de prensa en Seúl el 16 de septiembre del 2026. (Ahn Jeong-won/Yonhap via AP) AP

El gobierno anunció el miércoles que pretende permitir los abortos con medicamentos para mujeres con hasta nueve semanas de embarazo para el primer trimestre de 2027. Indicó que, durante los dos primeros años, las píldoras abortivas serán recetadas y dispensadas directamente por médicos.

En un fallo histórico de 2019, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur ordenó flexibilizar la prohibición, vigente desde hacía décadas, de la mayoría de los abortos, una de las más estrictas del mundo desarrollado. Posteriormente, el aborto fue despenalizado, pero el Parlamento aún no ha revisado la legislación relacionada, ya que la oposición sigue siendo fuerte entre muchos grupos religiosos y conservadores.

Algunas mujeres han recurrido a canales en línea no autorizados para obtener fármacos abortivos cuya seguridad no está verificada. El vacío legislativo también ha debilitado el derecho de las mujeres a elegir entre abortos quirúrgicos o con medicamentos y ha provocado cierta confusión en el ámbito médico.

“Esta introducción del aborto con medicamentos es significativa porque es un paso para garantizar que la interrupción del embarazo se realice de manera más segura y dentro del sistema nacional de salud, y para mejorar la situación causada por la falta de un sistema eficaz de supervisión gubernamental”, declaró la ministra de Igualdad de Género y Familia, Won Min-kyong, en una conferencia de prensa.

La medida está diseñada para aprobar la solicitud de una empresa local para importar un paquete combinado de dos fármacos compuesto por mifepristona y misoprostol. La combinación de mifepristona y misoprostol es el régimen más común de píldoras abortivas en Estados Unidos.

El presidente Lee Jae Myung, un liberal, instruyó a su gobierno en julio a explorar formas de permitir que las mujeres utilicen el paquete combinado de dos fármacos. Hasta 2024, alrededor de 100 países habían permitido el uso de píldoras abortivas, según el Ministerio de Igualdad de Género.

En 2020 se realizaron unos 32.000 abortos en Corea del Sur, de acuerdo con un centro de estudios afiliado al gobierno. El obstetra-ginecólogo Lee Jae-kwan señaló que la mayoría de los abortos en Corea del Sur son quirúrgicos. Añadió que, en ocasiones, los médicos recetan misoprostol —que se usa con mayor frecuencia para tratar úlceras estomacales— para abortos aunque no está aprobado para ese fin.

La Asociación de Mujeres Unidas de Corea del Sur, una destacada organización de derechos de las mujeres en Seúl, calificó el anuncio como “un primer paso hacia el apoyo a una interrupción segura del embarazo”. Instó al gobierno a adoptar medidas adicionales para ayudar a las mujeres a obtener píldoras abortivas con mayor rapidez y garantizar que sus costos estén cubiertos por el sistema nacional de seguro de salud.

La Conferencia Episcopal de Corea expresó “profundas preocupaciones” por el plan del gobierno y afirmó que “afianzará aún más el desprecio por las vidas humanas en nuestra sociedad”.

La Asociación Coreana de Obstetras y Ginecólogos sostuvo que la medida del gobierno no es suficiente para resolver muchos posibles problemas relacionados con las píldoras abortivas y pidió legislación para abordarlos. Citó salvaguardas institucionales que puedan atender complicaciones derivadas del uso de píldoras abortivas, como un aborto espontáneo incompleto y hemorragias abundantes, así como bases legales para proteger a los médicos de posibles procesos penales por recetar píldoras abortivas.

“Nunca aceptaremos ninguna introducción de píldoras abortivas que no garantice la seguridad de las pacientes y las protecciones legales de los profesionales médicos”, indicó la asociación médica en un comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP