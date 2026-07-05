Summer McIntosh bate el récord mundial de 200 mariposa en pruebas de Canadá

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Summer McIntosh saluda a los aficionados tras establecer un nuevo récord mundial en la final de los 200 metros mariposa femeninos en las pruebas clasificatorias de natación de Canadá en Montreal, el domingo 5 de julio de 2026. (Graham Hughes/The Canadian Press vía AP) AP

McIntosh, de 19 años, superó la marca de 2:01.81 establecida por la china Liu Zige en 2009, durante lo que se conoce como la era de los supertrajes.

Tres veces campeona en los Juegos Olímpicos de París 2004, McIntosh golpeó el agua con los puños para celebrar mientras sonreía de oreja a oreja cuando la multitud estalló dentro de la piscina olímpica.

McIntosh llevaba tiempo apuntando al récord y el año pasado se quedó a 0,18 segundos, con un registro de 2:01.99, en los campeonatos mundiales.

La carrera del domingo fue la primera oportunidad para muchos aficionados canadienses de ver competir a McIntosh desde su mediático traslado para entrenar en Austin, Texas, bajo las órdenes de Bob Bowman, el entrenador que guió a Michael Phelps a un récord de 23 medallas de oro olímpicas.

McIntosh competirá en los 400 combinado individual el lunes, los 400 libre el martes y los 200 combinado individual el miércoles, antes de los Campeonatos Pan Pacífico en Irvine, California.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP