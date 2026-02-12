americateve

Suiza votará propuesta de partido antiinmigración para limitar población a 10 millones

GINEBRA (AP) — Suiza realizará un referéndum sobre una propuesta para fijar un tope de 10 millones de habitantes en el rico país alpino, el más reciente intento del principal partido de ultraderecha de limitar la inmigración. Su aprobación podría desencadenar un nuevo enfrentamiento con sus vecinos europeos.

ARCHIVO - Un cartel del Partido Popular Suizo (SVP) a favor de una iniciativa moderada de inmigración con la leyenda ¡Somos demasiado estrictos! se exhibe en una calle de Lausana, Suiza, el 8 de septiembre de 2020. (Laurent Gillieron/Keystone vía AP, archivo)
Los promotores de la iniciativa, encabezados por el Partido Popular Suizo, que se opone a la inmigración y cuenta con más escaños en el Parlamento, reunieron suficientes firmas para someter el tema a votación nacional el 14 de junio, informó el gobierno el miércoles.

La oficina federal de estadística señala que Suiza tenía 9,1 millones de habitantes al cierre del tercer trimestre de 2025. Tradicionalmente, en los últimos años las personas nacidas en el extranjero han representado alrededor del 30% de esa cifra. La mayoría ha llegado de países de la Unión Europea. Algunos han adquirido la ciudadanía suiza.

De aprobarse, la propuesta incorporará a la ley normas según las cuales la población residente permanente de Suiza —tanto ciudadanos suizos como extranjeros con permisos de residencia— no debe superar los 10 millones antes de 2050.

Si la población alcanza los 9,5 millones antes de esa fecha, el gobierno tomará medidas para limitarla, por ejemplo mediante disposiciones sobre asilo, reunificación familiar, expedición de permisos de residencia y la renegociación de acuerdos internacionales.

La idea, sostienen los promotores, será ayudar a proteger el medio ambiente, los recursos naturales, la infraestructura y la red de protección social de las presiones del crecimiento poblacional.

La votación forma parte de la democracia directa de Suiza, que otorga a los votantes una participación directa en la elaboración de políticas, por lo general cuatro veces al año, mediante las urnas.

Desde hace años, el partido —conocido como SVP por sus siglas en alemán— ha intentado frenar el aumento de la migración hacia el rico país alpino, con resultados dispares. Muchos otros países occidentales también han visto crecer el sentimiento contrario a la inmigración.

Los críticos —en gran parte del resto del espectro político— afirman que la propuesta simplifica en exceso un asunto complejo: en particular, que Suiza se beneficia de sus vínculos con sus vecinos, especialmente con cuatro países de la Unión Europea que comparten frontera: Austria, Francia, Alemania e Italia.

Por ejemplo, señalan que Suiza a menudo depende de trabajadores extranjeros en hospitales, hoteles, obras de construcción y universidades, y que cualquier restricción de ese tipo a la migración y a la libre circulación de personas violará los compromisos internacionales vigentes de Suiza.

Suiza forma parte del espacio Schengen de Europa, creado hace más de cuatro décadas, que hoy reúne a unos 29 países que permiten la circulación sin visado. La mayoría son miembros de la Unión Europea: Suiza, así como Noruega, Islandia y Liechtenstein, no lo son. El área agrupa a unos 450 millones de personas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

