Sudáfrica mantiene con vida su sueño en el Mundial; avanzar sería 'un milagro'

El sudafricano Jayden Adams (23) celebra con sus compañeros después de vencer 1-0 a Corea del Sur en partido por el Grupo A del Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026, en Monterrey, México. (AP Foto/Sofia Yaker) AP

Si el equipo de Hugo Broos llega aún más lejos cuando se enfrente el domingo a Canadá en el primer duelo de dieciseisavos de final , el técnico belga tiene otro calificativo preparado.

“Si logramos volver avanzar a la (siguiente) ronda, puedo decir que eso sería un milagro para los Bafana Bafana”, admitió Broos el sábado.

Broos asumió el mando de este equipo hace cinco años, convencido de que la nación con la sexta población más grande de África y el mayor PIB del continente debería ser, consistentemente, uno de los mejores equipos africanos.

Apenas había ganado dos partidos de Copa del Mundo en su irregular historia internacional, pero Broos ha construido un plantel con jugadores de la liga local y lo ha transformado en un conjunto talentoso y versátil que por fin está a la altura de su potencial.

Aun así, Sudáfrica tuvo que iniciar su andar por este Mundial en lo que quizá sea la manera más difícil posible: enfrentando al anfitrión México en la altitud del imponente Estadio Azteca en el partido inaugural.

Pero los jugadores de Broos reaccionaron de forma impresionante luego de aquella desordenada derrota 2-0: empataron 1-1 con Chequia antes de avanzar con una sorprendente victoria 1-0 sobre Corea del Sur el miércoles pasado.

“Creo que ya podemos decir que la Copa del Mundo es un éxito para nosotros", dijo Broos el sábado, antes de que su equipo recorriera el campo en el SoFi Stadium. "Todo el mundo esperaba y deseaba que estuviéramos en la segunda ronda, y lo estamos, pero eso no significa que estemos satisfechos. Una vez que estás ahí, quieres más”.

Han tenido que recuperarse rápidamente de ese partido, viajando desde el área de Monterrey hasta su sede de entrenamiento en Pachuca el jueves, antes de volver a tomar un avión rumbo a Los Ángeles el viernes.

Pero Sudáfrica atraviesa un gran momento emocional tras lograr un éxito sin precedentes. El defensor Ime Okon asegura que los jugadores han visto con entusiasmo videos de las celebraciones en su país.

“Es un momento histórico para nosotros como país", reconoció Okon, quien juega profesionalmente en Alemania. "Estamos muy felices y emocionados por esto, y si podemos seguir adelante, lo haremos. ... . Tenemos un grupo especial. Sólo queremos ver hasta dónde podemos llegar”.

El joven núcleo de Sudáfrica parece estar floreciendo bajo la conducción de Broos, pero el entrenador de 74 años dice que es casi un hecho que se retirará al finalizar esta Copa del Mundo, aunque podría continuar en la federación con un nuevo cargo. Sigue concentrado en prolongar esta improbable marcha para cerrar con broche de oro una trayectoria de 55 años en el fútbol profesional.

Canadá tampoco ha ganado nunca un partido de eliminación directa en un Mundial, así que el domingo se hará historia sin importar qué equipo salga de California con un lugar en los octavos de final.

“Tenemos una gran oportunidad de ganar ese partido", puntualizó Broos. "No es que ahora estemos en la segunda ronda y estemos contentos con jugar un partido (el domingo) e irnos a casa. Esa no es la mentalidad del equipo, y desde luego no es el ambiente que se vive. Todos quieren volver a ganar. Ya es histórico, pero ¿se imaginan lo que sería para Bafana Bafana si pasamos a la (siguiente) ronda?”.

Tanto Okon como Broos dijeron que el equipo sudafricano está orgulloso de formar parte del notable éxito conjunto de su continente en esta Copa del Mundo. Siete de las 10 selecciones africanas participantes han clasificado a la ronda de eliminación directa, y es probable que se les sumen más.

“Quizá en el pasado, los equipos africanos no creían realmente en sí mismos cuando iban a un Mundial, porque jugaban contra los grandes", explicó Broos. "Creo que eso cambió un poco en el último año. En África está creciendo la convicción de que tenemos buenos equipos y podemos desempeñar un cierto papel en la Copa del Mundo. Pensar que mañana habrá un equipo africano campeón del mundo puede ser prematuro. Pero puede pasar”.

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FUENTE: AP