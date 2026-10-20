Suben a 60 los muertos en ataque hutí a campamento de entrenamiento en Yemen

Al menos una docena de personas seguían desaparecidas un día después de que los rebeldes, respaldados por Irán, golpearon con misiles balísticos el campo de entrenamiento de al-Alam, en la provincia sureña de Shabwa, de acuerdo con tres funcionarios.

El ataque del lunes formó parte de un reciente repunte del conflicto en Yemen, que comenzó en julio cuando fuerzas del gobierno reconocido internacionalmente y la coalición encabezada por Arabia Saudí lanzaron ataques aéreos contra el Aeropuerto Internacional de Saná, en manos de los hutíes, lo que desbarató un acuerdo de alto el fuego de 2022 que en gran medida había frenado los choques en la guerra civil que asola el país.

Los hutíes también han disparado misiles y drones contra Arabia Saudí, que ha tenido dificultades para contrarrestar esas ofensivas, incluso con armamento suministrado por Estados Unidos, muy superior al de los rebeldes.

El ataque a al-Alam se produjo mientras los reclutas se alineaban en formación para un entrenamiento. Videos de la zona que circularon en internet y que fueron analizados por The Associated Press mostraban numerosos cuerpos inmóviles tendidos sobre el suelo arenoso del recinto.

Más de otros 200 reclutas también resultaron heridos, señalaron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios.

Uno de los funcionarios, del gobierno local, dijo que varios sufrieron heridas graves y fueron trasladados a hospitales de otras provincias en estado crítico. Al menos 15 de los muertos pertenecían a la misma tribu yemení, agregó.

En comentarios emitidos por el canal de noticias satelital Al Arabiya, de propiedad saudí, el gobernador de Shabwa, Awad Ibn al-Wazir, indicó que los fallecidos eran nuevos reclutas de toda Shabwa que estaban siendo entrenados para labores de seguridad en la región y no para operaciones de combate.

“Estos reclutas nunca antes habían participado en ninguna movilización ni en ningún frente”, dijo Ibn al-Wazir. “No tienen conexión con las líneas del frente… eran (parte de) una fuerza de seguridad no ofensiva”.

El gobierno regional de Shabwa explicó en un comunicado el lunes que los hutíes dispararon tres misiles balísticos contra el campamento. Los rebeldes reclamaron la responsabilidad por el ataque y dijeron que habían matado y herido a decenas, pero no ofrecieron más detalles.

El campamento, que en el pasado había sido utilizado por una milicia respaldada por Emiratos Árabes Unidos, está en el distrito de Jardan, al norte de la capital provincial, Ataq. Se encuentra en una línea de suministro crucial que conecta con la provincia de Marib, controlada por el gobierno.

Shabwa y Marib, además de la vecina provincia de Hadramawt, cuentan con lo que se bautizado como el “triángulo de poder” del gobierno yemení, una zona estratégica donde se está la producción de petróleo y gas del país.

Las autoridades saudíes emitieron el martes una alerta por ataque para la zona de la capital, Riad, a última hora de la mañana, que estuvo seguida del sonido de una explosión en el norte de la ciudad, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid. La instalación ha sido objeto de repetidos ataques hutíes este mes, que obligaron a suspender sus operaciones.

El aviso se levantó poco después y Arabia Saudí dijo que se interceptó un misil balístico disparado por los hutíes.

Yemen se sumió en una guerra civil en 2014, cuando los hutíes tomaron Saná y gran parte del norte del país y obligaron al gobierno a exiliarse.

Una coalición encabezada por Arabia Saudí intervino al año siguiente en un intento de devolver al gobierno al poder. El conflicto creó uno de los peores desastres humanitarios del mundo y se ha cobrado la vida de más de 150.000 personas.

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El periodista de The Associated Press David Rising en Bangkok contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP