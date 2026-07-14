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Suben a 30 los muertos por incendio en bar musical de Bangkok. Decenas siguen hospitalizados

BANGKOK (AP) — El número de muertos por un enorme incendio en un bar musical de Bangkok aumentó a 30, informaron funcionarios el martes.

Un familiar de una víctima del incendio en un bar con música presenta sus respetos al cuerpo de la víctima en el hospital de la policía en Bangkok, Tailandia, el martes 14 de julio de 2026. (AP Foto/Sakchai Lalit)
Un familiar de una víctima del incendio en un bar con música presenta sus respetos al cuerpo de la víctima en el hospital de la policía en Bangkok, Tailandia, el martes 14 de julio de 2026. (AP Foto/Sakchai Lalit) AP

Más de 70 personas permanecen hospitalizadas, 24 de ellas en estado crítico, según funcionarios de la ciudad de Bangkok.

El incendio en el bar Rong Beer Na Ladprao, el más mortífero de la ciudad en 17 años, comenzó a última hora del domingo en una zona del norte de la capital tailandesa. Los bomberos necesitaron media hora para controlarlo.

El bar, que en tailandés se describe a sí mismo como una cervecería, afirmaba tener capacidad para hasta 600 clientes. No estaba claro cuántas personas había la noche del domingo.

Sigue en curso una investigación sobre la causa del incendio y sobre si el bar cumplía las normas de seguridad. La mayoría de las personas que murieron fueron halladas atrapadas en baños sin ventanas, donde podrían haber buscado refugio para escapar de las llamas, indicó la policía.

Antiguos clientes del bar y otras personas de luto visitaron el lugar el martes, aumentando la creciente pila de flores apoyadas en las vallas que acordonan la zona del incendio.

Junto a flores blancas se dejaron mensajes escritos a mano en tailandés y en otros idiomas, incluido el coreano, en los que se expresaban condolencias a las víctimas.

Escombros del bar —como instrumentos musicales derretidos y sillas ennegrecidas— yacían esparcidos a lo largo de la acera, trasladados allí el lunes por funcionarios tailandeses que investigan la causa del incendio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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