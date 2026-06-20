Suárez lleva un juego sin hits hasta la 7ma y Medias Rojas vencen 6-2 a Marineros

El lanzador abridor de los Medias Rojas de Boston, Ranger Suárez, lanza contra los Marineros de Seattle durante la primera entrada de un partido de béisbol, el viernes 19 de junio de 2026, en Seattle. (Foto AP/John Froschauer) AP

Suárez (3-3) ponchó a cinco y dio tres bases por bolas en 6 2/3 entradas. Su intento de no hit no run terminó con un doble de Josh Naylor con un out en la séptima.

El zurdo de 30 años consiguió su primera victoria desde el 27 de abril contra Toronto.

Caleb Durbin puso al frente a los Medias Rojas con un jonrón solitario en la segunda entrada.

El mexicoamericano Marcelo Mayer impulsó dos carreras más con un sencillo con las bases llenas.

El venezolano Carlos Narváez añadió un elevado de sacrificio antes de que Seattle finalmente saliera del inning.

Suárez otorgó una base por bolas con dos outs que llenó las bases en la séptima en su último lanzamiento de la noche.

Mayer agregó una carrera más de seguro con un doble impulsor en la novena. Los Marineros se hicieron presentes en la pizarra gracias al jonrón de dos carreras del dominicano Julio Rodríguez en la novena.

El abridor de Seattle Bryce Miller (3-1) ponchó a siete en cinco entradas. Permitió tres hits y una carrera.

El dominicano Luis Castillo permitió cinco carreras en cuatro entradas como relevista.

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FUENTE: AP