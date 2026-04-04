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Strasbourg vence a Niza en la Ligue 1 y amplía su racha invicta a 10 partidos

PARÍS (AP) — Sin su máximo goleador, el Strasbourg amplió su racha invicta en todas las competiciones a 10 partidos con la victoria el sábado 3-1 sobre Nice en la Ligue 1.

Olivier Giroud, de Lille, festeja al final del partido ante Lens en la liga francesa, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/Jean-Francois Badias)
Olivier Giroud, de Lille, festeja al final del partido ante Lens en la liga francesa, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/Jean-Francois Badias) AP

Joaquín Panichelli se rompió el ligamento cruzado anterior derecho mientras entrenaba con Argentina la semana pasada y fue operado el jueves. Se perderá el Mundial y quizá también el inicio de la próxima temporada. Panichelli lidera la liga francesa con 16 goles.

En su ausencia, el extremo Martial Godo y Samir El-Mourabet entusiasmaron a los aficionados locales para mantener al Strasbourg, octavo clasificado, en la pelea por un puesto europeo.

Godo estrelló un remate en el travesaño a los 24 minutos y poco después abrió el marcador con otro cabezazo al segundo palo. Se fueron al descanso con ventaja de 3-0 tras los goles de los mediocampistas Julio Enciso y El-Mourabet, este último con una media volea desde fuera del área.

Pero el Strasbourg recibió una buena noticia al ver al capitán Emanuel Emegha, quien se incorporará al Chelsea la próxima temporada, regresar tras cuatro meses de baja por lesión cuando ingresó a los 77 minutos.

El defensor Antoine Mendy recortó distancias al 82 para el Niza, que sufrió su 15ma derrota. Strasbourg y Niza volverán a enfrentarse en las semifinales de la Copa de Francia el 22 de abril.

El líder Paris Saint-Germain amplió su ventaja a cuatro puntos el viernes después de que Ousmane Dembélé marcara dos goles en la victoria 3-1 contra Tolosa. El partido se adelantó para darle al PSG más tiempo de recuperación de cara al duelo de cuartos de final de la Liga de Campeones contra Liverpool el próximo miércoles.

El resultado dejó al PSG con cuatro puntos de ventaja sobre Lens, que viaja para medirse más tarde al Lille, quinto clasificado, en el Derby du Nord.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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