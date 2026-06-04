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Steelers firman al ala cerrada Darnell Washington con nuevo contrato de 5 años

PITTSBURGH (AP) — Los Steelers de Pittsburgh están haciendo una gran inversión en el ala cerrada Darnell Washington.

ARCHIVO - El ala cerrada de los Steelers de Pittsburgh, Darnell Washington, calienta antes de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Ravens de Baltimore, el 7 de diciembre de 2025, en Baltimore. (Foto de archivo de AP/Stephanie Scarbrough)
ARCHIVO - El ala cerrada de los Steelers de Pittsburgh, Darnell Washington, calienta antes de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Ravens de Baltimore, el 7 de diciembre de 2025, en Baltimore. (Foto de archivo de AP/Stephanie Scarbrough) AP

El club firmó a Washington, de 2,01 metros y 120 kilos, con un nuevo contrato de cinco años que lo mantendrá de negro y dorado por el resto de la década.

Washington, quien la temporada pasada registró máximos de su carrera con 31 recepciones para 364 yardas y un touchdown, estaba a punto de entrar en el último año del contrato de novato que firmó tras ser seleccionado en la tercera ronda del draft de 2023.

El acuerdo es la segunda extensión firmada esta semana por un integrante de la clase del draft de 2023 de Pittsburgh. El equipo y el linebacker externo Nick Herbig pactaron un contrato de cinco años el miércoles.

Washington, que juega muy por encima de su peso registrado, a menudo trabaja como un sexto liniero ofensivo, pero se ha involucrado cada vez más en el juego aéreo. El entrenador en jefe de primer año, Mike McCarthy, ha elogiado la ética de trabajo de Washington y su potencial de cara al futuro.

“Me encanta Darnell. Ha estado aquí todos los días, en el aula, buen estudiante, es un profesional entre profesionales. Me ha impresionado mucho”, comentó esta semana McCarthy.

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