Sporting KC ficha al delantero brasileño Andre Luiz como jugador franquicia por 5 años

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ARCHIVO - Foto del 18 de febrero del 2026, Alex Grimaldo del Bayer Leverkusen pelea por el balón en un encuentro de la Liga de Campeones ante Andre Luiz del Olympiacos. (AP Foto/Thanassis Stavrakis, Archivo) AP

No se reveló el desembolso financiero exacto por Luiz, pero el récord anterior del club era de 7,5 millones de dólares, que Sporting KC pagó al club mexicano Chivas para adquirir a Alan Pulido. El acuerdo por Luiz está pendiente de la recepción de su visa y de su certificado de transferencia internacional.

“Andre es un jugador dinámico, con velocidad, verticalidad y capacidad técnica, que viene de una excelente temporada en Portugal y Grecia. A los 24 años, encaja con nuestro modelo de sumar jugadores de calidad a nuestra plantilla que aún tienen por delante sus mejores años”, indicó David Lee, presidente de operaciones de fútbol de Sporting KC. “Andre era muy codiciado en algunas de las principales ligas del mundo, así que estamos encantados de que haya decidido comprometer su futuro a largo plazo con Sporting KC”.

Luiz viene de una temporada de despegue que comenzó en Portugal, donde anotó siete goles y dio seis asistencias con Rio Ave FC. Se trasladó a Olympiacos en enero pasado para el resto de la temporada, ayudando a la potencia habitual a terminar segundo en la máxima liga de Grecia.

Luiz comenzó su carrera en America Football Club, en su natal Río de Janeiro, y luego jugó en el sistema de academias de Flamengo, hasta que finalmente obtuvo una oportunidad profesional con el primer equipo del club brasileño. Fue cedido al club portugués Estrela da Amadora durante la temporada 2023-2024, y después fue adquirido por Rio Ave FC en enero de 2025.

Sporting KC, que tiene marca de 4-2-13 y es último en la Conferencia Oeste, ha estado reconstruyéndose agresivamente desde cero bajo el nuevo propietario principal, Peter Mallouk. Eso incluye a nuevos ejecutivos en la oficina principal que trabajan junto al director técnico de primer año Raphael Wicky, y una serie de audaces movimientos en la plantilla, incluida la finalmente fallida búsqueda de la estrella egipcia Mohammad Sallah.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP