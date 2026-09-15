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Spencer Torkelson pega jonrón de 3 carreras y Tigers aplastan 10-1 a Azulejos

TORONTO (AP) — Spencer Torkelson conectó un jonrón de tres carreras, Drew Anderson lanzó cinco entradas en blanco y los Tigres de Detroit ganaron su sexto juego consecutivo al aplastar el martes 10-1 a los Azulejos de Toronto.

Spencer Torkelson de los Tigres de Detroit celebra su jonrón de tres carreras en la cuarta entrada ante los Azulejos de Toronto el martes 15 de septiembre del 2026. (Jon Blacker/The Canadian Press via AP)
Spencer Torkelson de los Tigres de Detroit celebra su jonrón de tres carreras en la cuarta entrada ante los Azulejos de Toronto el martes 15 de septiembre del 2026. (Jon Blacker/The Canadian Press via AP) AP

Los Azulejos han perdido seis de nueve y quedaron a dos juegos de Cleveland en la carrera por el último comodín de la Liga Americana después de que los Guardianes remontaran en la novena para vencer 7-6 a Medias Blancas.

Los Tigers están a 4 juegos y medio de Cleveland, con tres equipos de por medio.

Anderson (5-6) permitió dos hits, ambos sencillos. Ponchó a cuatro y dio tres bases por bolas para lograr su primera victoria desde que venció a Kansas City como relevista el 23 de julio.

Torkelson se fue de 2 de 4 con una base por bolas y tres carreras impulsadas. Se robó una base y anotó tres carreras.

El 24º jonrón de Torkelson fue un batazo de 379 pies ante Michael Lorenzen (3-13) en la cuarta entrada. Lorenzen permitió cinco carreras y cuatro hits en dos entradas.

Max Clark tuvo dos hits y dos carreras impulsadas, y Kevin McGonigle recibió tres de las ocho bases por bolas de Detroit.

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