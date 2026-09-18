Son Rompe Pera estrena “Marimbazos de oro” en el Teatro Metropólitan

Esta imagen de la portada del álbum, publicada por Mixto Records, muestra el arte de "Marimbazos de Oro", de Son Rompe Pera. (Mixto Records vía AP) AP

Tras discos como “Batuco” y “Chimborazo”, la banda ha perfeccionado su fusión de punk, cumbia y marimba, creando casi un género único para “Marimbazos de oro”.

“Es un disco que habla un poco de nuestra historia musical”, dijo Mongo en entrevista con The Associated Press.

Al momento de su entrevista, la banda se encontraba en Estados Unidos tras una gira por Europa. La música de Son Rompe Pera ha alcanzado otros niveles con su concierto Tiny Desk y presentaciones en Coachella y el Roskilde Festival de Dinamarca.

“Dedicarse a esta onda profesionalmente es bien chido (genial)”, dijo Mongo. “La onda de tocar para personas nuevas o personas que te esperan cada año, es una sensación bien padre. No hay palabras como para representar ese sentimiento que a nosotros nos hace más fuertes”.

“Marimbazos de oro” es producido por Adrián Quesada, guitarrista y compositor mexico-estadounidense e integrante de Black Pumas.

“Hicimos buena amistad”, afirmó Mongo. “No tuvimos ninguna, ninguna traba, normal, como si estuviéramos con un amigo del barrio”.

Quesada apoyó con algunas guitarras en las canciones del álbum grabado en Austin, Texas. Los temas están basados, en parte, en vivencias de los integrantes de la banda, como “Sombra”.

“A nosotros nos han pasado cosas sobrenaturales”, señaló Mongo. “Cuando éramos niños, en la cocina apareció una sombra”.

En “Me olvidaste” tienen como invitada a Trish Toledo, cuya voz recuerda a pioneras de la cumbia como Sonia López. Toledo es novia del hermano de Mongo, José Ángel “Kacho”. La banda la completa su otro hermano Alfredo de Jesús “Murfy Kilos”.

“Yo escribí la canción hace como unos nueve años y hasta ahorita como que la saqué, pues, para ver qué pasaba”, indicó Mongo, cuyo nombre verdadero es Allan Arturo. Los tres se apellidan Gama Ruiz.

“Esa era la idea. Traer esas cosas vintage de los setentas, Los Ángeles Negros… y pues es una representación”, agregó sobre sus influencias para “Me olvidaste”.

“Reptilio” es otro de los temas en los que la marimba combina a la perfección con el rock, al igual que en “La Cura”.

“Esa habla, pues, de hombres reptiles que nos chupan el alma o las emociones”, dijo Mongo sobre el primero. “Nosotros somos en la banda muy conspiranoicos, nos gusta mucho, como las cosas de cine”.

En “La cura” se aborda el tema de la pertenencia; Mongo la hizo pensando en su adolescencia, cuando sentía que no encajaba en ninguna parte y su “único refugio” era la música. Ahora los hermanos están felices de presentarse en el Teatro Metropólitan de la capital mexicana, su concierto solista más grande hasta la fecha y para el que planean tener invitados especiales, además de tocar géneros musicales muy variados.

“Va a estar bastante loco”, afirmó Mongo.

A pesar de la fama, siguen viviendo en Naucalpan, una zona de clase trabajadora en el Estado de México colindante con la capitral.

“No nos podemos desprender del barrio, nos gusta mucho vivir allá”, señaló Mongo. “Podemos andar en lugares de Europa o de Estados Unidos, pero como hemos tenido la convicción de siempre estar en México. Si no estuviéramos viviendo en México. Se acabaría la onda de Son Rompe Pera”.

FUENTE: AP