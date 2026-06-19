Solo 2 árbitros estuvieron en el campo al inicio del juego Padres-Rangers

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El umpire de home Emil Jiménez hace un gesto a los jugadores durante la octava entrada de un partido de béisbol entre los Mets de Nueva York y los Rojos de Cincinnati, el martes 26 de mayo de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II) AP

Debido a problemas de viaje, Emil Jimenez y John Bacon fueron los únicos árbitros que llegaron a Globe Life Field, en Texas, para el primer lanzamiento. Gabe Morales y Mike Muchlinski arribaron y se unieron a ellos en el terreno a mitad de la primera entrada.

Con solo la mitad de la dotación habitual de árbitros disponible al inicio del juego, a ambos equipos se les concedió una apelación adicional de repetición para el primer duelo de la serie. Por lo general, los mánagers comienzan cada juego con una apelación y la conservan si se revierte la decisión impugnada.

Jimenez, quien estaba programado para trabajar en la segunda base, se ubicó detrás del plato para cantar bolas y strikes. Bacon estuvo solo en el terreno en la parte alta de la primera, y expulsó al coach de banca de los Rangers, Luis Ureta, por reclamar después de que San Diego anotó cinco carreras ante Jacob deGrom.

Jimenez, Morales y Muchlinski habían trabajado con Doug Eddings en un juego en el Yankee Stadium la noche del jueves, cuando los Medias Blancas de Chicago vencieron a Nueva York.

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FUENTE: AP