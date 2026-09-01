Sobrevivientes de inundaciones en Nepal temen perder su cultura y comunidad

Tsering Gelbu Lama y su hija, sobrevivientes de las inundaciones en Nepal, se refugian en un monasterio en Katmandú, el 31 de agosto de 2026. (AP Foto/Niranjan Shrestha) AP

Lama se secó las lágrimas mientras se sentaba en el suelo de un monasterio budista convertido en refugio improvisado para cientos de otras personas evacuadas de aldeas remotas a la capital, Katmandú.

“No sé cómo le transmitiré nuestra cultura”, dijo Lama mientras le acercaba a la niña una cucharada de arroz.

Para Lama y un número creciente de personas desplazadas por las inundaciones, las pérdidas van más allá de las casas y las pertenencias. Comunidades cuya cultura y prácticas, a menudo ligadas a tierras ancestrales, se están erosionando a medida que los jóvenes se marchan a la ciudad ahora se preguntan si sus tradiciones sagradas podrán preservarse.

“Nos hemos quedado sin hogar no solo porque hemos perdido nuestra tierra; nos hemos quedado sin hogar con nuestra cultura y tradición”, comentó sentado en los escalones del monasterio Tsering Sherpa, de 36 años, originario de Rasuwa.

Nepal alberga a más de 120 grupos étnicos, y muchos conservan lenguas, rituales y festivales distintivos que se han transmitido durante generaciones.

Rasuwa, un distrito en el Himalaya en la frontera entre Nepal y el Tíbet, es conocido por su distintiva cultura budista y sus comunidades indígenas. El Tamang Heritage Trail se ha convertido en una ruta de senderismo popular para turistas que buscan ver la cultura budista tibetana.

Los sobrevivientes de las inundaciones que ahora viven en el monasterio describieron los bosques de sus aldeas como densos de árboles y llenos de osos, ciervos y mariposas. Otros mostraron fotos de empinadas colinas verdes a lo largo de un río.

Los sobrevivientes en el monasterio también compartieron fotos y videos de cómo era la vida en sus aldeas antes de las inundaciones: mujeres cortando enebro juntas para hacer incienso, elaborando nuevas decoraciones para un monasterio que se estaba construyendo, hombres y mujeres con colorida vestimenta tradicional y bailando durante los festivales.

“Ahora todo eso se acabó”, dijo Tenzin Dolma Ghale, una joven de 20 años de Rasuwa.

Los sobrevivientes describieron a The Associated Press cómo huyeron del aumento del agua del río trepando hasta la cima de las colinas, buscando refugio en monasterios que habían construido apenas un año antes, después de que los más antiguos fueran destruidos por un terremoto en 2015.

Muchos no tuvieron tiempo de sacar nada de sus casas y que ahora se han quedado solo con la ropa que llevaban puesta cuando fueron evacuados en helicóptero. Otros han perdido importantes reliquias familiares que por lo general se transmiten de generación en generación.

La pérdida llegó en medio de preocupaciones de que las tradiciones comunitarias ya estaban en declive a medida que los jóvenes se mudaban a las ciudades en busca de mejor educación y empleo, señaló Alina Lama, de 26 años, voluntaria del refugio y originaria de Rasuwa.

Alina Lama explicó que querían ser “un poco modernos”. “Hay muchos pequeños detalles de nuestra cultura que no conozco, porque nunca pude pasar tiempo con mi familia”, agregó.

Varios sobrevivientes de las inundaciones que se refugian en el monasterio dijeron que los niños que han quedado huérfanos durante las inundaciones son una preocupación particular.

“No sabemos quién les enseñará”, comenta Alina Lama.

La organización Save the Children estimó que miles de niños necesitan asistencia humanitaria. No hay información disponible sobre cuántos niños han quedado huérfanos durante las inundaciones.

Con los monasterios locales destruidos y los monjes con conocimientos muy localizados desaparecidos, Sherpa expresó que los importantes festivales budistas de otoño serán un ejemplo de una pérdida adicional de prácticas culturales.

“Solíamos celebrar estos festivales en nuestros monasterios. Ahora mismo ni siquiera tenemos un monasterio. La cultura y la tradición se transmiten de generación en generación mediante la práctica. Si ahora no puedo seguir la tradición, ¿cómo puedo transmitírsela a la próxima generación?”, señaló Sherpa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP