Skubal a Dodgers y Peralta a Rays mientras equipos MLB suman pitcheo al cierre de cambios

El lanzador de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, lanza contra los Orioles de Baltimore durante la primera entrada de un partido de béisbol el miércoles 29 de julio de 2026, en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya) AP

El derecho dominicano Freddy Peralta también cambia de equipo, mientras los Rays de Tampa Bay refuerzan su rotación.

La fecha límite de cambios de las Grandes Ligas de Béisbol está a menos de 24 horas, con cierre el lunes a las 6 de la tarde EDT, y dos de los premios más codiciados entre los lanzadores —Skubal y Peralta— ya salieron del mercado. Pero todavía quedan otras opciones atractivas, entre ellas el cerrador de los Padres de San Diego Mason Miller, el segunda base venezolano de los Gigantes de San Francisco Luis Arraez y el jardinero de los Azulejos de Toronto Daulton Varsho.

En otros movimientos recientes, los sorprendentes Medias Blancas de Chicago incorporaron al derecho dominicano Luis Castillo en un canje con los Marineros de Seattle, y los Bravos de Atlanta adquirieron al jardinero Lane Thomas procedente de los Reales de Kansas City.

Skubal es la más reciente estrella en sumarse a la costosa plantilla de los Dodgers, que ya cuenta con figuras como Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Mookie Betts.

Si todos están sanos, podría integrar una rotación con Ohtani, el actual MVP de la Serie Mundial Yamamoto, el también ganador en dos ocasiones del Cy Young Blake Snell y Tyler Glasnow. Los Dodgers lideraban las mayores con una efectividad de 3,36 de sus abridores de cara a los juegos del domingo y ahora añaden a Skubal a la mezcla.

“Estoy entusiasmado de ser un Dodger. Estoy ansioso por llegar allá, conocer a todos esos muchachos y perseguir tres campeonatos seguidos. Eso es difícil de lograr, así que me emociona mucho ser parte de eso. Pero son muchas emociones distintas. Definitivamente es como una montaña rusa, un poco”, señaló la noche del sábado Skubal, visiblemente emocionado.

Los Tigres recibieron a tres prospectos de ligas menores: los derechos River Ryan y Brady Smith, y el jardinero Zyhir Hope.

Skubal tiene marca de 7-5 esta temporada, con efectividad de 2,79 y 116 ponches en 96 2/3 entradas. Tiene foja de 61-42 con efectividad de 3,04 a lo largo de siete temporadas, todas en Detroit. En dos postemporadas, Skubal está 2-1 con efectividad de 2,04 en seis aperturas.

Mets traspasan a Peralta a Rays

Los Mets de Nueva York, últimos en la tabla, acordaron canjear a Peralta a los Rays por tres jugadores de ligas menores, según una persona con conocimiento directo del acuerdo.

La fuente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el domingo porque los equipos no habían anunciado el acuerdo.

Peralta, dos veces All-Star y que puede convertirse en agente libre después de la Serie Mundial, ha sido una decepción con los Mets desde que lo adquirieron de Milwaukee en un canje en enero. Pero podría fortalecer la parte media de una rotación sólida de los Rays, un equipo con abundancia de pitcheo, que inició el día con el mejor récord de la Liga Americana, 65-45, y una ventaja de 3 1/2 juegos en el Este de la Liga Americana sobre los Yankees de Nueva York.

Nueva York recibirá al jardinero Aidan Smith, al infielder Emilien Pitre y al derecho Gary Gill Hill a cambio de Peralta.

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El redactor de béisbol de AP Mike Fitzpatrick en New York y el redactor deportivo de AP Josh Dubow en West Sacramento, California, contribuyeron a este despacho.

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FUENTE: AP