Sismo de magnitud 5.4 en Colombia deja al menos un herido

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) señaló que el sismo se produjo a las 04.13 hora local (09.13 GMT) y tuvo epicentro en el municipio de Rioblanco, en el departamento de Tolima, a una profundidad de 10 kilómetros.

La gobernación de Tolima aseguró en un comunicado que una persona resultó herida por el colapso de un muro de una vivienda en Chaparral, a unos 50 kilómetros de Rioblanco, por lo que fue trasladada a un hospital.

El Servicio Geológico Colombiano ubicó por su parte el epicentro del sismo en Chaparral, un poblado con una “actividad sísmica destacada” desde el 20 de diciembre, que ha registrado características de enjambre —secuencia de sismos concentrados en una misma región—, por lo que desde entonces han registrado en esa zona más de 1.632 sismos superiores a 2.

“Tolima está atravesado por diferentes fallas geológicas activas, que pueden generar este tipo de actividad sísmica”, agregó el Servicio Geológico Colombiano.

El sismo se sintió también en Ibagué, la capital de Tolima, Bogotá, donde algunos residentes de edificios evacuaron en la madrugada, Cali, en el suroeste, y Armenia, en el centro-este.

Colombia aún se recupera del terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto, el mayor registrado en lo que va del siglo, que cobró la vida de más de 330 personas y afectó la infraestructura en 16 departamentos.

FUENTE: AP