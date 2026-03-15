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Sin Messi ni otros titulares, Inter Miami rescata empate 0-0 en Charlotte

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Un Inter de Miami descafeinado, sin Lionel Messi y varios titulares usuales, se conformó el sábado con rescatar un empate sin goles de su visita a Charlotte.

El uruguayo Luis Suárez se prepara para enviar un pase en el encuentro del sábado 14 de marzo de 2026, ante Charlotte, en la MLS (AP foto/Brian Westerholt)
El uruguayo Luis Suárez se prepara para enviar un pase en el encuentro del sábado 14 de marzo de 2026, ante Charlotte, en la MLS (AP foto/Brian Westerholt) AP

Merced al punto obtenido en el estadio Bank of America, las Garzas se mantuvieron en el tercer sitio de la Conferencia Este, con un total de siete puntos en cuatro fechas.

Fue el segundo 0-0 consecutivo firmado por Inter Miami en forma consecutiva. El miércoles firmó también ese resultado ante Nashville, en la ida de los octavos de final de a Copa de Campeones de la CONCACAF.

Pensando en la vuelta del próximo miércoles, el técnico Javier Mascherano prefirió dar descanso a Messi y a sus compatriotas argentinos Tadeo Allende y Rodrigo de Paul.

Tampoco jugó el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame ni el venezolano Telasco Segovia.

Alineó en cambio el uruguayo Luis Suárez, quien jugó el partido completo.

Otros partidos

Hany Mukhtar consiguió el gol número 25.000 en la historia de la MLS y Nashville superó 1-0 al Crew de Columbus.

El paraguayo Miguel Almirón repartió tres asistencias para que el Atlanta United se impusiera 3-1 al Union de Filadelfia. El entrenador Gerardo “Tata” Martino logró su primer triunfo desde que regresó a su antiguo equipo, tras dirigir a la selección de México y al Inter Miami.

New York City FC se impuso 3-1 sobre los Rapids de Colorado en el Yankee Stadium, con un doblete del argentino Nicolás Fernández en el primer tiempo.

El también argentino Martín Ojeda anotó en la victoria de Orlando City, por 2-1 sobre Montreal, para cortar una racha de tres tropiezos en fila.

Además,los Red Bulls de Nueva York igualaron 1-1 en su visita a Toronto; Los Angeles FC doblegó 2-0 a San Luis; Dallas empató 3-3 con San Diego; DC United venció 2-1 al Fire de Chicago; Real Salt Lake derrotó por ese mismo marcador a Austin, lo mismo que Sporting Kansas City al Galaxy de Los Ángeles y el Dynamo de Houston remontó para superar 3-2 a los Timbers de Portland.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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