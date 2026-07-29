Sin eslóganes ni discursos emotivos: los Jets de Aaron Glenn abren campamento y buscan mejorar

El entrenador de los Jets de Nueva York Aaron Glenn saluda a sus jugadores durante un entrenamiento, el miércoles 29 de julio de 2026, en Florham Park, Nueva Jersey. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Y lo hizo sin recurrir a frases pegadizas ni a palabras cargadas de emoción. Glenn está centrado en el trabajo en su segundo año al frente de los Jets, que buscan dejar muy atrás una temporada de 3-14 y esperan poner fin a una sequía de 15 años sin playoffs.

“Solo queremos construir a partir del impulso que realmente tuvimos en las actividades de cara al campamento de entrenamiento", comentó Glenn el miércoles. "Así que nada de eslóganes, nada de discursos para levantar el ánimo. Quería marcar el tono con los jugadores ayer. Y, hombre, estamos listos para mejorar. Y eso es lo que estamos tratando de hacer”.

El ex cornerback Pro Bowl regresó el año pasado al equipo que lo seleccionó en la primera ronda en 1994, con la intención de devolver a los Jets a la respetabilidad en su primera oportunidad como entrenador en jefe de la NFL. En cambio, Glenn estuvo al frente de una de las peores temporadas en la historia de la franquicia. Entre los culpables estuvieron errores en la toma de decisiones, el manejo del reloj y el personal. También influyeron algunas de sus elecciones dentro de su cuerpo técnico.

“Creo que para cualquier entrenador en jefe, al pasar del Año 1 al Año 2, ves cosas —no quiero decir totalmente distintas—, pero, hombre, hay algunas cosas que probablemente no esperabas", dijo Glenn. "Y eso es lo que me ha dicho cada entrenador y cada entrenador en jefe primerizo: que te permite entrar a este año pudiendo atacar esas cosas de la manera correcta”.

En cuanto a esas “cosas”, Glenn se las guarda para sí, al señalar que no sería justo para él ni para su equipo difundir nada de eso. Hace lo mismo con su mensaje general a sus jugadores, quienes han dejado claro que están totalmente comprometidos con su entrenador en jefe.

El quarterback Geno Smith afirmó: “AG ha hecho un gran trabajo al trazar el plan para este equipo y hacia dónde quiere llevarnos. Y es nuestro trabajo convertir eso en realidad”.

El linebacker Demario Davis añadió: “Tienes a 90 hombres en ese vestuario que atravesarían una pared por él”.

Glenn está firmemente en la silla caliente mientras se prepara para la temporada, consciente de que se espera una mejora —de él y de su equipo—. O podría ser el turno de otra persona para intentar enderezar el rumbo de esta franquicia que ha sufrido durante tanto tiempo.

Glenn renovó su cuerpo técnico durante la temporada baja, al cambiar a la mitad de sus asistentes, incluido el reemplazo del coordinador ofensivo Tanner Engstrand por Frank Reich y del coordinador defensivo Steve Wilks —quien fue despedido hacia el final de la temporada pasada— por Brian Duker, aunque ahora Glenn cantará las jugadas en defensa, algo que él llama su “superpoder”.

El gerente general Darren Mougey ya ha notado una diferencia desde que Glenn asumió las responsabilidades de mandar las jugadas.

“Ha sido divertido verlo. Verlo involucrado con los jugadores en las reuniones, en el campo; creo que lo ves hoy: ves esa energía y entusiasmo con el llamado de jugadas defensivas, él metido de lleno, con las manos en ello y, en cierto modo, en el meollo de todo”, dijo Mougey.

Glenn dijo que Reich, un excompañero suyo en los Jets, tiene una filosofía ofensiva que coincide con la suya: correr el balón y buscar jugadas explosivas. Duker, quien fue asistente en Detroit con Glenn, conoce a fondo la defensa y puede intervenir cuando el entrenador en jefe necesite ocuparse de otra área de la conducción del equipo durante la temporada.

“Eso para mí es un verdadero alivio. Me entusiasma mucho poder instalar una defensa que conozco como la palma de mi mano. Gran parte de lo que estamos haciendo son cosas que realmente quería hacer desde que pasé de Nueva Orleans a Detroit", señaló. “Así que, si hay un problema, puedo corregirlo rápidamente. Y eso me entusiasma”.

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FUENTE: AP