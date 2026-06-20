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Shohei Ohtani celebra el nacimiento de su segundo hijo y agradece a sus seguidores

LOS ÁNGELES (AP) — Shohei Ohtani vuelve a ser padre.

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, camina de regreso al dugout después de un ponche durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Filis de Filadelfia, el sábado 30 de mayo de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill)
Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, camina de regreso al dugout después de un ponche durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Filis de Filadelfia, el sábado 30 de mayo de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

La superestrella de los Dodgers Los Ángeles publicó la noticia de su nueva incorporación en su cuenta de Instagram el sábado.

“Estamos nuevamente llenos de alegría de vivir juntos este día maravilloso en nuestras vidas. Gracias por haber nacido de manera segura”, escribieron Ohtani y su esposa, Mamiko Tanaka, en un mensaje. También agradecieron a sus seguidores.

La publicación mostró una imagen de las manos y los pies de un bebé en una manta azul, lo que sugiere que Ohtani tiene un hijo, además de su hija, que nació en abril de 2025. Entre los brazos del bebé había una diminuta versión de peluche de Decoy, el querido perro de Ohtani, que también tuvo su propia foto en la parte inferior de la publicación.

La noticia de que Ohtani estaba a punto de tener un segundo hijo surgió de la nada el viernes. No apareció en la alineación de los Dodgers, que se publicó mucho más tarde de lo habitual, después de que el equipo informara que estaba “ausente del equipo por paternidad”. Se espera que Ohtani regrese en algún momento de este fin de semana para una serie contra los Orioles de Baltimore.

El mánager Dave Roberts comentó la noche del viernes que se enteró “muy recientemente” de que Ohtani iba a volver a ser padre.

Ohtani, famoso por su discreción, nunca ha revelado públicamente el nombre de su hija y ha evitado cuidadosamente mostrar su rostro en las pocas fotos familiares que publica en sus redes sociales.

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