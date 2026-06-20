Shinnecock Hills tiene un historial preocupante para líderes del US Open tras 36 hoyos

Wyndham Clark celebra tras lograr un birdie en el hoyo 13 durante la segunda ronda del torneo de golf U.S. Open en el Shinnecock Hills Golf Club en Southampton, Nueva York, el viernes 19 de junio de 2026. (Foto AP/Seth Wenig) AP

Pero en realidad no se trata tanto de Clark como de todos los demás, y del recordatorio de luchar hasta el final.

Geoff Ogilvy puede hablar desde la experiencia de hace 20 años en Winged Foot, donde jugó los últimos 12 hoyos con cuatro bogeys y ningún birdie y ganó con 5 sobre par, 285. Es el último campeón del Abierto de Estados Unidos que nunca bajó del par en ninguna de las cuatro rondas.

Pero lo que recuerda es una conversación la mañana de la ronda final con la integrante del Salón de la Fama Mundial del Golf Judy Rankin, pariente política. Ella le dijo: “Todo el mundo se despierta el lunes por la mañana, mira el periódico y se sorprende con el marcador que ganó el Abierto de Estados Unidos”.

“Eso lo sé más por mirar que por jugar”, comentó Rankin el sábado por la mañana desde su casa en Midland, Texas, donde se apresuró a señalar que “aquí también está soplando”. Dedicó la segunda mitad de su carrera a la transmisión.

“Yo solo le dije: ‘Ahorra cada golpe’. Te lo digo, nunca sabes en el Abierto de Estados Unidos qué va a pasar”, manifestó. “Es un tipo de experiencia diferente”.

No hace falta mirar más atrás que el año pasado, cuando J.J. Spaun comenzó la ronda final en Oakmont con cinco bogeys en seis hoyos. Hizo birdie en los dos últimos para ganar.

“Solo recuerdo haberle dicho que lo intentara hasta el amargo final si estás en la pelea, porque te vas a sorprender”, señaló Rankin.

“Es totalmente cierto”, afirmó Andy North, dos veces campeón del Abierto de Estados Unidos, que trabaja en televisión esta semana en Shinnecock Hills. “Miras los marcadores al día siguiente y todos están furiosos menos el ganador”.

Así se desarrolló el fin de semana en los anteriores Abiertos de Estados Unidos en Shinnecock Hills:

2018

Johnson acababa de volver al número 1 del mundo y parecía estar a la altura. Abrió con 69-67, el único jugador bajo par al llegar al fin de semana y con una ventaja de cuatro golpes.

Pero luego la USGA no tuvo en cuenta lo seco y ventoso que se volvió el campo, y las posiciones de bandera al final del día lo convirtieron en una bestia. Los putts se pasaban del hoyo por 50 pies y se iban más allá del green. Nadie de los últimos 22 grupos igualó el par. Johnson firmó 77 y aun así seguía empatado en el liderato.

Brooks Koepka, cinco golpes detrás al llegar al fin de semana, emergió como ganador con un 68 en un campo que la USGA empapó durante la noche.

2004

Phil Mickelson y Shigeki Maruyama compartían el liderato tras 36 hoyos con 6 bajo par, 134. Retief Goosen tuvo una de apenas tres rondas bajo par el sábado para tomar la punta. En la ronda final, en la que los greens se resecaron —en particular el green del hoyo 7, par 3—, nadie bajó del par.

Goosen estuvo salvándose durante toda la vuelta, pero ese día mostró su temple de Abierto de Estados Unidos cuando embocó con un solo putt en los últimos seis greens. Esto todavía parecía de Mickelson para ganar hasta que hizo tres putts desde 5 pies en el hoyo 17.

Maruyama, mientras tanto, hizo 74-76 el fin de semana y empató en el cuarto lugar.

1995

Por segunda vez consecutiva en Shinnecock Hills, Greg Norman tenía el liderato tras 36 hoyos por dos golpes. Como de costumbre, alguien más terminó levantando el trofeo.

Corey Pavin, seis golpes detrás al llegar al fin de semana, redujo el déficit a la mitad el sábado. Quedó cuatro golpes atrás tras un bogey en el hoyo 3. Ese fue su último bogey de la ronda. Norman y Tom Lehman fueron regresando lentamente hacia el pelotón. Pavin salvó el par con un putt de 5 pies en el 17. Y luego pegó el famoso golpe con madera 4 al 18 que aseguró la victoria.

Norman hizo nueve pares seguidos en la mitad de su ronda —golf de Abierto de Estados Unidos— hasta que dos bogeys consecutivos al inicio de los últimos nueve le costaron el liderato, y un bogey en el 17 lo dejó por detrás. Necesitaba birdie en el 18 para forzar un desempate. Hizo bogey.

1986

Este fue el año del famoso “Saturday slam” de Norman, cuando tuvo el liderato tras 54 hoyos en los cuatro majors (y solo ganó el Abierto Británico).

Llegó al fin de semana con tres golpes de ventaja sobre Lee Trevino y Denis Watson, y con cuatro golpes de margen sobre un grupo que incluía a Raymond Floyd y Tom Watson. En una ronda final de buenos marcadores, 10 jugadores tuvieron al menos una parte del liderato. Floyd no se despegó hasta un birdie en el hoyo 13.

Floyd no cometió bogeys para un 66 y ganó por dos golpes.

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FUENTE: AP