Sheinbaum replica a críticas de Rubio y pide que se respete a México y no se use en elección de EEUU

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Así reaccionó Sheinbaum al ser consultada sobre la declaración que realizó el miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien afirmó, durante una visita a Ecuador, que el combate a los cárteles de la droga en México “no es ni de lejos suficiente” y que Estados Unidos enfrentará “de una manera u otra” a las organizaciones criminales mexicanas.

En un nuevo contrapunteo con las autoridades estadounidenses, la mandataria reaccionó contra las afirmaciones de Rubio asegurando que “es parte de la campaña” de las elecciones intermedias que se realizarán en noviembre en Estados Unidos.

“México no es piñata de nadie”, afirmó Sheinbaum en su habitual conferencia matutina al exigir una vez más respeto del vecino del norte, y remató señalando que “nosotros no nos metemos en su elección, (y) ellos tampoco deberían usar a México en su elección”.

Durante una visita a Ecuador, como parte una gira por Suramérica, Rubio dijo a la prensa que México representa “un reto aún más grave” que otros países de la región debido al poder de los cárteles allí y señaló que el escenario “ideal” sería que Washington y el gobierno mexicano abordaran la situación en forma conjunta.

“A la larga esa amenaza tendrá que ser enfrentada de una manera u otra”, aseguró Rubio y añadió que "nuestra esperanza es hacerlo de manera cooperativa con las autoridades mexicanas”.

La administración de Sheinbaum se ha mostrado dispuesta a trabajar de manera coordinada con Washington para enfrentar a los cárteles, pero ha descartado cualquier intervención de las fuerzas estadounidenses en territorio mexicano.

La presidenta aprovechó para pedir a Estados Unidos que no intervenga en el proceso que se inicia esta semana en México para los comicios intermedios del próximo año en los que se elegirán una nueva Cámara de Diputados, los gobernadores de 17 de los 32 estados del país y cientos de autoridades y congresos locales. Señaló que “nosotros no queremos que ellos definan o participen o haya injerencia en las elecciones que hay México”. FUENTE: AP