Shakira visita por sorpresa Colombia tras el terremoto y promete reconstruir escuelas

Shakira actúa durante medio tiempo de la final de la Copa Mundial de Fútbol entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey —cerca de Nueva York—, el domingo 19 de julio de 2026. (Foto AP/Matt Slocum) AP

La artista de “Hips Don't Lie”, reconocida a nivel mundial, recorrió escuelas dañadas en Quibdó, la capital de la provincia colombiana del Chocó, una zona donde aproximadamente 40 escuelas colapsaron por completo y cientos más resultaron afectadas.

“Lo que más me preocupa es que después de que pase al estado de emergencia se queden entonces esas escuelas sin reconstruir”, dijo Shakira a periodistas, tras visitar a estudiantes, abrazarlos y tomarse fotos con ellos. “Y cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pasamos su futuro y eso no lo podemos permitir”.

La acompañó Howard Buffett, hijo del filántropo multimillonario Warren Buffett y donante de larga trayectoria en Colombia, quien antes ha ayudado a Shakira a establecer escuelas allí. La fundación Howard G. Buffett colaborará con la Fundación Pies Descalzos de Shakira para reconstruir 10 escuelas.

La cantante también señaló que concentraría sus “esfuerzos personales” en reconstruir una universidad tecnológica gravemente dañada en Chocó, y anunció compromisos de 500.000 dólares cada uno del FIFA Global Citizen Education Fund y de Live Nation, y de 250.000 dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), destinados a reconstruir escuelas y lograr que los niños regresen a las aulas.

Las autoridades informaron que el sismo de magnitud 7,4 del 10 de agosto golpeó una vasta franja del occidente de Colombia, dejó al menos 287 muertos y destruyó más de 26.000 viviendas. El gobierno ha dicho que 194 personas están desaparecidas, mientras que otras bases de datos gestionadas por civiles sitúan la cifra en más de 4.100. Miles de centros educativos resultaron afectados.

El epicentro estuvo en Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia y donde al menos 3.100 viviendas fueron destruidas, según el informe más reciente del gobierno regional el lunes.

“Es un lugar que amo, un lugar donde he visto crecer a nuestros estudiantes en nuestras aulas”, expresó Shakira en un video publicado en X por el medio colombiano La FM.

Su fundación, que se enfoca en el acceso a la educación para jóvenes en Colombia, lleva 22 años en Chocó y administra dos escuelas de las que se han graduado cientos de estudiantes. “De verdad quiero verlo reconstruirse otra vez”, manifestó.

Los grupos de ayuda y las autoridades aún están evaluando los daños en Chocó, un área del tamaño de Suiza donde la comunicación y los desplazamientos son difíciles. La provincia tiene pocas carreteras que la conecten con el resto del país, y sus pueblos y aldeas están conectados principalmente por ríos y caminos sin pavimentar.

La mayoría de los 600.000 habitantes de Chocó vive en la pobreza, según cifras publicadas el año pasado por el gobierno nacional de Colombia, y la región está habitada en gran medida por pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas.

“No hay palabras suficientes para consolar. No hay más soluciones mágicas para esto que se está viendo", dijo Shakira, de 49 años, durante su visita a una gran escuela secundaria en Quibdó.

“Pero lo que sí sé que hay es un compromiso, un compromiso concreto de estar al lado de todos esos colombianos que han perdido sus casas, de todos esos niños que han perdido sus escuelas, que no pueden regresar al colegio. El compromiso es no soltar la mano a los chocoanos hasta que cada uno de ellos pueda regresar a tener una vida normal”, agregó.

La ganadora del Grammy, conocida por éxitos como “Whenever, Wherever”, “La Tortura” y el himno del Mundial de la FIFA 2026 “Dai Dai”, ha sido durante mucho tiempo una defensora del acceso y el avance educativos. Recientemente, encabezó el espectáculo del medio tiempo de la final de la Copa Mundial de Fútbol en julio y actuó en mayo en la playa de Copacabana, en Brasil, ante una multitud de 2 millones de personas.

Tras los terremotos gemelos de Venezuela en junio, Shakira anunció que el FIFA Global Citizen Education Fund aportaría 500.000 dólares para la recuperación educativa allí.

Su anuncio del lunes es el más reciente de muchos compromisos de colombianos destacados y otros artistas latinoamericanos para ayudar a Colombia y Venezuela. Marc Anthony y Chayanne se unieron el domingo a decenas de otros artistas en un concierto benéfico en Miami y una recaudación de fondos en vivo para el alivio por los terremotos en ambos países.

La cantante colombiana Karol G se comprometió a igualar las donaciones de sus fans a su Fundación Con Cora durante su serie de tres noches en el estadio SoFi, cerca de Los Ángeles, el fin de semana pasado. También se unirá a Maluma, Sebastián Yatra y otros en un concierto benéfico en Bogotá este domingo.

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Gabriela Aoun Angueira informó desde San Diego.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP