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Serena Williams regresará a Wimbledon el martes en el horario estelar ante Maya Joint

LONDRES (AP) — ¿Dónde más jugaría?

Wimbledon ha confirmado que el primer partido de Serena Williams en el Grand Slam sobre hierba desde 2022 se disputará el martes por la noche en la Pista Central.

La tenista dde 44 años, que ha ganado Wimbledon siete veces y anunció su regreso a las competencias este mes, enfrentará a Maya Joint, de 20 años.

El All England Club anunció el domingo el orden de juego para el Día 2.

La campeona defensora Iga Swiatek abrirá la jornada en la Pista Central el martes (1:30 p. m., hora local), de acuerdo con la tradición, contra Taylor Townsend. Le seguirá Taylor Fritz contra el favorito local Jack Draper, en lo que es uno de los duelos masculinos de primera ronda más atractivos. Y después, Williams contra Joint.

Williams había estado alejada del deporte desde su despedida en el Abierto de Estados Unidos de 2022, pero aceptó una invitación para jugar tanto en el torneo individual como en dobles, junto con su hermana Venus, de 46 años.

La aparición más reciente de Williams en Wimbledon fue en 2022, cuando perdió en la primera ronda ante Harmony Tan, que entonces ocupaba el puesto 115 del ranking.

En ese momento la gran figura estadounidense dijo que “estaba evolucionando” para apartarse— después de perder en la tercera ronda ante Ajla Tomljanovic en Flushing Meadows.

Joint, nacida en Michigan, cayó del puesto 53 al 87 en el ranking de la WTA actualizado el domingo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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