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Senegal contrata a Patrick Vieira como técnico tras despedir a Pape Thiaw

DAKAR, Senegal (AP) — Senegal contrató el martes a Patrick Vieira como su nuevo entrenador para reemplazar a Pape Thiaw, quien fue despedido después de que el equipo quedara eliminado del Mundial en la ronda de 32.

ARCHIVO - Foto del 15 de diciembre del 2024, el entrenador del Genoa Patrick Vieira durante un encuentro de la Serie A ante el AC Milan. (AP Foto/Antonio Calanni, File)
ARCHIVO - Foto del 15 de diciembre del 2024, el entrenador del Genoa Patrick Vieira durante un encuentro de la Serie A ante el AC Milan. (AP Foto/Antonio Calanni, File) AP

Senegal anunció la noticia en una publicación en Instagram, sin dar detalles sobre la duración del contrato de Vieira, de 50 años.

Vieira ganó el Mundial con Francia como jugador durante una brillante carrera en clubes con Inter y AC Milan, Arsenal y Manchester City.

Sin embargo, su carrera como entrenador no ha sido ni de lejos igual de exitosa.

Vieira ha dirigido anteriormente a New York City FC, Nice, Crystal Palace y Strasbourg. Su último trabajo fue al frente de Genoa, pero —pese a un inicio inicialmente positivo— fue despedido tras menos de un año, con el equipo en el último lugar de la Serie A.

Senegal quedó eliminado del Mundial ante Bélgica pese a ir ganando 2-0 cuando faltaban unos cinco minutos del tiempo reglamentario. El equipo también estuvo cerca de quedar fuera en la fase de grupos tras derrotas ante Francia y Noruega.

Thiaw y su cuerpo técnico fueron destituidos menos de dos semanas después.

Thiaw, de 45 años, fue nombrado al frente del equipo en 2024 y condujo a la nación de África occidental a un controvertido título continental en Marruecos este año, antes de que la Confederación Africana de Fútbol anulara la victoria. La apelación de Senegal ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo se escuchará el 8 de octubre.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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