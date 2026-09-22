Senador republicano pide investigar a hijo de Trump tras boda pagada por oligarca ruso

ARCHIVO - Donald Trump Jr., habla con su esposa Bettina, izquierda, mientras esperan que el presidente Donald Trump diga unas palabras al personal de la embajada estadounidense en la residencia Deerfield en Dublín, el 12 de septiembre de 2026. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo) AP

En una carta enviada el martes, Curtis pidió al comité que citara a Trump Jr. por sus negocios, sus relaciones con personas y entidades extranjeras, los regalos u otros beneficios que haya recibido y cualquier caso en el que su relación con el presidente republicano Donald Trump “se invocara o se entendiera que aportaba valor”. Curtis solicitó el mismo escrutinio para Hunter Biden, hijo del expresidente demócrata Joe Biden.

“El país no debería tener que aceptar un estándar para la familia de un presidente republicano y otro para la familia de un presidente demócrata”, escribió Curtis en la carta dirigida al senador republicano de Iowa, Chuck Grassley, presidente del comité, y al senador de Illinois, Dick Durbin, el principal demócrata del comité.

La carta llega mientras algunos republicanos muestran una creciente disposición a criticar a Trump, después de haber evitado en gran medida rupturas públicas con el presidente durante buena parte de su segundo mandato. La impopular guerra en Irán, los altos precios de la gasolina y las crecientes preocupaciones sobre las perspectivas del Partido Republicano en las elecciones legislativas de mitad de mandato, que se realizarán en noviembre, han incrementado el escrutinio sobre el presidente desde dentro de su propio partido.

ProPublica informó por primera vez la semana pasada que Umar Kremlev, quien tiene estrechos vínculos con el presidente ruso Vladímir Putin, ayudó a pagar el alquiler de una isla privada y un espectáculo de fuegos artificiales cuando Trump Jr. y la socialité Bettina Anderson se casaron en las Bahamas en mayo.

En una publicación posterior en su página de Instagram firmada por la pareja, Bettina Trump escribió que Kremlev, jefe de la Asociación Internacional de Boxeo, era un “querido amigo” que “muy generosamente organizó para nosotros dos noches increíbles de celebraciones DESPUÉS de nuestra boda”.

El presidente, que no asistió a la boda de su hijo, defendió la participación de Kremlev, pero dijo que el dinero sería devuelto.

Curtis califica la financiación de “corrupción”

Curtis, elegido por primera vez al Senado en 2024, prometió al asumir el cargo no rehuir el desacuerdo con Trump. Desde entonces se ha distanciado públicamente del presidente en varias ocasiones, incluida su negativa a respaldar los llamados del mandatario para eliminar el obstruccionismo del Senado. En un artículo de opinión publicado en julio en The Wall Street Journal, el senador escribió que “en ninguna circunstancia” apoyaría esfuerzos para poner fin o modificar el obstruccionismo, que exige 60 votos para avanzar la mayoría de las leyes en la cámara, compuesta por 100 miembros.

La crítica de Curtis relacionada con el hijo de Trump va más allá de esos desacuerdos de política. El senador calificó el viernes pasado el regalo como “corrupción” y prometió decir más en los próximos días.

“Un oligarca ruso pagó una lujosa fiesta posterior a la boda de Donald Trump Jr., y a mí eso simplemente me huele mal. Es corrupción. No me gusta”, afirmó en un video publicado en redes sociales.

El martes, Curtis escribió en redes sociales que los republicanos “casi agotaron la máquina de citaciones al investigar las relaciones extranjeras de Hunter Biden” y que “no deberían desenchufarla ahora”.

Cualquier comité del Congreso puede iniciar una investigación en cualquier momento. En 2017, Grassley encabezó una investigación del Comité Judicial del Senado sobre los vínculos de la campaña de Trump con Rusia, incluida una reunión que Trump Jr. sostuvo con rusos en 2016. El panel también ha realizado múltiples investigaciones sobre Hunter Biden.

Clare Slattery, portavoz del Comité Judicial del Senado, confirmó que el organismo había recibido la carta de Curtis, pero indicó que sería difícil celebrar una audiencia antes de que termine el año, citando el calendario limitado del Senado y el tiempo que se necesita para preparar una audiencia de investigación. No dijo si el comité investigará.

Los republicanos investigaron a los Biden

Grassley trabajó junto con varios republicanos de la Cámara de Representantes en 2023 y 2024 para investigar si Hunter Biden utilizó el nombre de su padre y su posición política para beneficiar sus negocios con intereses extranjeros. La familia Biden desestimó las investigaciones por considerarlas motivadas políticamente y negó cualquier irregularidad.

El esfuerzo republicano culminó en un informe donde se acusaba a Joe Biden de participar en una conspiración para usar su cargo público para enriquecer a su familia. Pero la Cámara nunca votó artículos de juicio político en su contra.

“Decir ’Confíen en nosotros’ no fue suficiente entonces, y no es suficiente ahora”, escribió Curtis.

Los demócratas han anticipado planes para investigar a Trump y a su familia si ganan el control del Congreso en noviembre, con un escrutinio particular sobre los intereses financieros de la familia. El representante Robert Garcia, el principal demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dijo en un comunicado que las revelaciones en torno a la boda de Trump Jr. “pueden ser la acusación más grave contra usted hasta la fecha”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP