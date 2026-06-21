Seis personas mueren tras estrellarse una avioneta militar en el centro de Bolivia

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“De manera preliminar, de acuerdo con el informe del equipo de búsqueda y rescate, no existen sobrevivientes”, dice el comunicado de la FAB que no precisa el número de fallecidos.

El coronel de la policía Wilson Flores informó a medios de prensa en la ciudad de Cochabamba que “los seis ocupantes de la aeronave fallecieron”. La avioneta realizaba un patrullaje aéreo en algunos puntos de la carretera entre La Paz y esa ciudad que continuaba tomada por manifestantes a pesar del estado de excepción que declaró el gobierno el sábado tras más de 50 días de protestas con cortes de ruta por parte de sindicatos que reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El Cessna “realizaba un vuelo de apoyo de acción cívica en la ruta La Paz-Cochabamba” en el centro del país. La aeronave perdió contacto ante lo cual las autoridades iniciaron la búsqueda con equipos en tierra, dijo la FAB en su comunicado y agregó que se ya se activó la “junta investigadora para esclarecer las causan del suceso”.

La avioneta se estrelló en las inmediaciones de la zona denominada Sayari, según Flores.

Si bien los cortes de rutan han sido suspendidos en gran parte del país, todavía continúan en ciertas regiones de Cochabamba lideradas por sindicatos de cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) a quien el gobierno acusa de alentar las protestas con fines “desestabilizadores” del gobierno, según el portavoz presidencial José Luis Gálvez.

FUENTE: AP