Sean Payton cierra filas con Bo Nix pese al bache ofensivo de los Broncos

Bo Nix (10), quarterback de los Broncos de Denver, corre con el balón escapando de DeMarcus Lawrence (0), de los Seahawks de Seattle, durante la primera mitad del partido de la NFL, el jueves 15 de octubre de 2026, en Denver. (AP Foto/Geneva Heffernan) AP

“No”, respondió Payton tajante cuando le preguntaron si está considerando un cambio en la posición de quarterback mientras los Broncos (4-2) se preparan para visitar a los Cardinals de Arizona (2-4) este fin de semana.

“Él va a convertirse en el producto de todas las cosas más finas que se vayan mejorando: el mejor desempeño de nuestra línea ofensiva, que seamos más eficientes en cuanto al equilibrio, correr el balón, y ese es nuestro trabajo como entrenadores aquí”, explicó Payton. “Hablamos después del partido sobre lo emocionados que estamos por conseguir esa victoria, pero al mismo tiempo encontrar toda la mejora que necesitamos en todas las áreas. Así que empieza con todos nosotros”.

Nix no ha sido el mismo quarterback que era antes de fracturarse el tobillo derecho en los playoffs la temporada pasada. A veces duda en asegurar el balón y correr.

En otras ocasiones, abandona bolsas limpias antes de que se completen las rutas profundas y está lanzando más pases a sus válvulas de seguridad que nunca, mientras Jaylen Waddle y Courtland Sutton reciben una escasez de envíos en su dirección.

Payton señaló que no cree que Nix se haya visto afectado negativamente en lo mental por sus dos cirugías de tobillo en la pretemporada, y añadió: “Una de las cosas que nos atrajo de Bo al principio fue que habíamos visto su capacidad para sobreponerse a la adversidad”.

En sus dos partidos más recientes, Nix lanzó para 123 yardas contra los Chargers y 107 contra los Seahawks, vigentes campeones del Super Bowl, que son la segunda y la tercera menor cifra de su carrera de tres años, solo por detrás de una actuación de 60 yardas contra los Jets en 2024 durante una tormenta de lluvia. Además, ha ganado 18 de sus últimas 21 aperturas.

Los Broncos sobrevivieron a un brutal tramo de seis semanas para abrir la temporada gracias a la sobresaliente defensiva de Denver y a jugadas oportunas de una ofensiva que, por lo demás, está atascada. Nix reconoció después de la victoria de Denver por 17-14 en tiempo extra contra Seattle el jueves por la noche que no encuentra explicación de por qué el juego aéreo vertical está teniendo problemas.

Payton comentó que los Seahawks presentaron un desafío especialmente difícil para atacar en profundidad debido a su “cobertura de dos profundos, con dos safeties altos”, pero insistió: “Vamos a poder llevar el balón campo abajo, y pude escuchar lo que Bo dijo específicamente y, sin duda, sales de un partido así queriendo un poco más o, obviamente, jugadas grandes. Y eso empieza conmigo, con nosotros, dándole esas oportunidades cuando se presenten”.

Las dificultades de Nix se han convertido en un tema de conversación a nivel nacional, con varios ex quarterbacks convertidos en analistas que han intervenido y criticado a Nix.

Payton afirmó que no está prestando atención a los de afuera que arremeten contra su quarterback.

“Trato de concentrarme aquí en el día siguiente”, expresó Payton. “Estamos tratando de enfocarnos en jugar contra Arizona. Ahí es donde está nuestra atención”.

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FUENTE: AP