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Sean McVay dice que NFL admite error arbitral en interferencia que afectó a Rams ante Broncos

LOS ÁNGELES (AP) — El entrenador de los Rams Sean McVay aseguró que la NFL le había informado que los árbitros se equivocaron al sancionar una interferencia de pase en los últimos minutos, que precipitó la derrota de Los Ángeles en Denver el domingo.

Josh Wallace, de los Rams de Los Ángeles, intercepta un pase en el partido del domingo 27 de septiembre de 2026 ante los Broncos de Denver (AP Foto/Jack Dempsey)
Josh Wallace, de los Rams de Los Ángeles, intercepta un pase en el partido del domingo 27 de septiembre de 2026 ante los Broncos de Denver (AP Foto/Jack Dempsey) AP

Al esquinero Josh Wallace se le marcó una interferencia sobre el receptor de los Broncos Pat Bryant, lo que anuló su intercepción y extendió la serie, permitiendo que Denver anotara un touchdown con 47 segundos por jugar para propinarles a los Rams una derrota por 30-26.

Las repeticiones mostraron que Bryant había sujetado a Wallace, y no al revés.

McVay había solicitado a la liga más información sobre la secuencia, una práctica habitual de entrenadores y equipos cada semana para enseñar mejor técnicas específicas y puntos de énfasis en el arbitraje.

“Como les he dicho, lo único que me importa es cómo educar a nuestros jugadores”, declaró McVay el miércoles. “Y como les dije a ustedes después, no cambiaría la manera en que estoy entrenando a Josh Wallace sobre cómo jugar el ciclo de esa jugada. Que estuviera bien o no, ése no era el punto.

"Se tomó la decisión, y eso fue lo que se marcó. Lo que me interesa es si hay algún tipo de retroalimentación que diga que esto está en línea con lo que correctamente se marcaría oficialmente como una interferencia de pase”.

El hallazgo no le dio a McVay ningún consuelo.

“Ese partido ya terminó”, expresó McVay. “Somos un equipo con marca de 1-2, y tenemos que seguir adelante, y ahí es donde estamos”.

El receptor Davante Adams coincidió con su entrenador, y el veterano de 13 años se negó a hablar sobre los méritos de la decisión arbitral.

“Que yo hable de eso, que diga lo que siento al respecto, no va a cambiarlo”, comentó Adams. “Si lo hiciera, se lo diría ahora mismo. No lo hace. Mis palabras no van a influir en nada, así que vamos a dejar eso en el pasado”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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