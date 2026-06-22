Se pronostican fuertes lluvias e inundaciones para el Noruega-Senegal del Mundial

¿Torbjoern Heggem de Noruega disputa el balón Ahmed Qasim de Irak en el encuentro del Grupo I de la Copa Mundial el martes 16 de junio del 2026. (AP Foto/Mark Stockwell) AP

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una alerta de inundaciones para partes de la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey que incluía el condado de Bergen, donde se encuentra el MetLife Stadium.

“Se espera que chubascos y posibles tormentas eléctricas con altos niveles de humedad atraviesen el área esta tarde y esta noche”, indicó el SMN. “Estos chubascos podrían producir hasta alrededor de 2 pulgadas de lluvia por hora. Estas tasas podrían provocar inundaciones repentinas, principalmente en zonas urbanas y con drenaje deficiente”.

El recinto al aire libre, que abrió en 2010 y tiene capacidad para unas 80.000 personas, fue construido sobre pilotes de acero en marismas de Nueva Jersey. El inicio está programado para las 8 de la noche local.

La Oficina de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York emitió un aviso de viaje.

“Estoy instando a todos a planificar con anticipación y darse tiempo extra para viajar de manera segura”, manifestó el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en un comunicado. “Ningún destino vale arriesgar su seguridad. Si las condiciones se vuelven severas, permanezcan en interiores y esperen hasta que sea seguro viajar”.

No se han registrado retrasos por el clima durante los primeros 11 días del torneo.

En el Mundial de Clubes del año pasado en Estados Unidos, seis de 63 partidos se retrasaron por el clima, por un total de 8 horas y 29 minutos.

El inicio del amistoso de Inglaterra contra Costa Rica el 10 de junio en Orlando, Florida, se retrasó una hora debido a una tormenta, y un amistoso del 5 de junio entre Arabia Saudí y Puerto Rico en Austin, Texas, fue suspendido a los 21 minutos por el clima y se reanudó unos 90 minutos después.

El reglamento del Mundial señala que “en el caso de que un partido sea abandonado como resultado de fuerza mayor después de que ya haya comenzado… el partido se reanudará en el minuto en que se interrumpió el juego, en lugar de repetirse por completo, y con el mismo marcador”.

“El partido se reanudará donde se detuvo el juego cuando el partido fue interrumpido (por ejemplo, con un tiro libre, saque de banda, saque de meta, tiro de esquina, tiro penal, etc.)”, añade. “Si el partido fue abandonado mientras el balón aún estaba en juego, se reiniciará con un balón a tierra desde la posición del balón cuando se detuvo el juego. La hora de inicio, la fecha, el lugar y cualquier otro asunto serán decididos por la FIFA”.

Además, “la FIFA tiene el derecho de cancelar, reprogramar o reubicar uno o más partidos (o toda la Copa Mundial de la FIFA 26) por cualquier motivo a su entera discreción, incluso como resultado de fuerza mayor o debido a preocupaciones de salud, seguridad o protección”.

___

Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP