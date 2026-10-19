Se incendia plataforma petrolera en el Golfo de México en medio de seguidilla de otros accidentes

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La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) informó en su cuenta de X que a las 11:15 horas se registró un incendio en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, que se encuentra a 73 kilómetros de Ciudad del Carmen, en el estado sureño de Campeche.

Embarcaciones contraincendios se trasladaron al lugar para sofocar las llamas y se activaron los protocolos para atender la emergencia, indicó Pemex. Añadió que no se han reportado lesionados.

Las autoridades no han informado hasta el momento qué causó el incendio en la instalación, ni si se registró algún derrame de crudo en el Golfo de México.

Pemex confirmó el mes pasado la presencia de aceite crudo en el mar, a unas 46 millas náuticas de Ciudad del Carmen, debido a la rotura de un ducto marino que fue atendida de inmediato por la empresa, la cual no reportó daños ambientales por el accidente.

En tanto, un accidente de gran magnitud ocurrió en febrero en el Golfo de México por el derrame de al menos 915 toneladas de hidrocarburos que alcanzaron alrededor de 630 kilómetros de litorales en los estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, lo que afectó a miles de pescadores que por varias semanas no pudieron salir a pescar debido a la contaminación de las aguas.

Por meses, Pemex dijo desconocer el origen del derrame, mientras que 17 organizaciones ambientalistas acusaron a la petrolera de mentir. No fue sino hasta abril pasado que la empresa confirmó la rotura de un ducto en la zona de Abkatun-Cantarell y cesó a tres funcionarios por ocultar el hecho.

Según la Secretaría del Ambiente, ese derrame provocó la muerte de una docena de tortugas marinas y contaminó 58 centros de anidación de estos animales en el estado de Veracruz. FUENTE: AP