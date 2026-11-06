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Se forma la tormenta tropical Peña en el Pacífico, al sur de Hawai

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Peña se formó el viernes en el océano Pacífico, muy al sur de las islas hawaianas.

Esta imagen satelital GeoColor del GOES-19, proporcionada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), muestra la tormenta tropical Peña el viernes 6 de noviembre de 2026, en el océano Pacífico. (NOAA vía AP)
Esta imagen satelital GeoColor del GOES-19, proporcionada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), muestra la tormenta tropical Peña el viernes 6 de noviembre de 2026, en el océano Pacífico. (NOAA vía AP) AP

El meteoro tenía vientos máximos sostenidos de 72 kilómetros por hora (45 millas por hora), y su centro se encontraba a unos 1.046 kilómetros (650 millas) al sureste de South Point, Hawai, y a unos 2.173 kilómetros (1.350 millas) al este-sureste de la isla Johnston, según un aviso del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami.

Peña se desplazaba hacia el oeste a 19 km/h (12 mph). Se pronostica que se fortalecerá durante el próximo día aproximadamente, y que luego no registrará cambios significativos durante la próxima semana.

Se prevé que el sistema permanezca mar adentro, lejos de Hawai. No hay avisos ni advertencias en vigor, ni amenazas para tierra.

El océano Pacífico ha tenido una temporada de huracanes activa, en parte debido al fenómeno climático de El Niño.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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