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Se forma la tormenta tropical Fay en el Atlántico Norte

MIAMI (AP) — Una nueva tormenta tropical se ha formado en el norte del océano Atlántico, pero no parece representar una amenaza para tierra.

La tormenta tropical Fay, que se formó temprano el domingo, se ubicaba unos 730 kilómetros (unas 450 millas) al suroeste de las Azores. No hay alertas ni avisos costeros en vigor, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

Sus vientos máximos sostenidos se registraron en 75 km/h (45 mph) a las 5 de la mañana EDT. Se espera un fortalecimiento adicional a corto plazo.

Se desplazaba hacia el norte-noreste a 7 km/h (5 mph).

Las Azores son una región autónoma de Portugal, a unas 800 millas (1.287 kilómetros) de la costa del Portugal continental.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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