americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Se estrella avión militar de EEUU cerca de base aérea en Alemania; reportan piloto herido

BERLÍN (AP) — Un avión militar estadounidense se estrelló el martes en una base aérea de Estados Unidos en el oeste de Alemania, hiriendo al piloto, informó el ejército estadounidense.

ARCHIVO - La entrada principal de la base aérea estadounidense en Spangdahlem, al oeste de Alemania, se ve el 11 de septiembre de 2007. (Foto AP/Roberto Pfeil, archivo)
ARCHIVO - La entrada principal de la base aérea estadounidense en Spangdahlem, al oeste de Alemania, se ve el 11 de septiembre de 2007. (Foto AP/Roberto Pfeil, archivo) AP

En un comunicado, la Base Aérea de Estados Unidos en Spangdahlem indicó que el piloto se eyectó y estaba recibiendo atención médica. También señaló que el avión, un F-16 Fighting Falcon asignado al 52da Ala de Caza, se estrelló alrededor de las 14:30, hora local, y que se investigaban las causas del incidente.

El distrito alemán local, donde se encuentra Spangdahlem, había informado previamente que equipos de bomberos y de emergencia acudieron al lugar.

Spangdahlem alberga un escuadrón de cazas F-16 con unos 20 aviones, reportó la agencia de noticias alemana dpa.

El escuadrón, que respalda misiones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y de la OTAN en todo el mundo, es el elemento central de la base aérea. La base cuenta con unos 5.000 empleados militares y civiles, además de sus familiares, según las cifras más recientes. La base aérea de Estados Unidos también emplea entre 700 y 800 alemanes.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos mantiene presencia en Spangdahlem desde mediados de la década de 1950. Junto con Ramstein, cerca de Kaiserslautern, en el suroeste de Alemania, la Base Aérea de Spangdahlem está considerada uno de los aeródromos más importantes para el ejército estadounidense en la región.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

El presidente Donald Trump baja del Marine One al llegar a la Elipse, justo afuera de la Casa Blanca, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Jose Luis Magana)

La Casa Blanca lanza "Trump TV", un canal 24/7 con discursos y mensajes de Donald Trump

Una lancha a motor pasa junto a un buque de carga en el estrecho de Ormuz, el domingo 6 de septiembre de 2026, frente a Bandar Abbas, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)

¡EEUU BLINDA ORMUZ! Más de 1.000 millones de barriles atraviesan el estrecho bajo protección militar

ESCANDALO: militares y policías captados cargando combustible enviado desde EEUU en gasolinera CUPET

ESCANDALO: militares y policías captados cargando combustible enviado desde EEUU en gasolinera CUPET

¡MARÍA ELVIRA HABLÓ CON TRUMP! aseguro que tuvo charla fantástica con el presidente Trump

¡MARÍA ELVIRA HABLÓ CON TRUMP! aseguro que tuvo charla "fantástica" con el presidente Trump

Un hombre coloca flores cerca del lugar donde un venezolano fue baleado por un agente del ICE el día anterior en Austin, Texas, lunes 21 de septiembre de 2026. (Foto AP/Eric Gay)

Venezolano herido de bala por un agente del ICE en Austin permanece detenido

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter