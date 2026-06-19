Scottie Scheffler, 4 veces campeón de Majors, en la pelea del US Open

Scottie Scheffler realiza su tiro de salida en el hoyo 11 durante la segunda ronda del torneo de golf Abierto de EE. UU. en el Shinnecock Hills Golf Club en Southampton, Nueva York, el viernes 19 de junio de 2026. (Foto AP/Seth Wenig) AP

El 68 de 2 bajo par de Scheffler lo dejó en par para el torneo, empatado en el undécimo puesto y a siete golpes del líder Wyndham Clark, con dos rondas más por jugar.

Si Scheffler gana el domingo, el día de su trigésimo aniversario, se convertirá en el séptimo jugador en completar el Grand Slam de carrera.

El campeón de cuatro Majors logró una hazaña distinta el viernes, al cortar su racha de 10 rondas del US Open sin bajar del par. El año pasado, en Oakmont, empató en el séptimo lugar con 4 sobre par.

Desde el inicio del viernes, Scheffler estuvo mejor y más relajado, después de una animada conversación en el campo de prácticas con el entrenador Randy Smith tras la jornada del jueves.

Hizo birdie en el hoyo 10, su primero del día en el formato de salidas divididas del Abierto de Estados Unidos, después de que el jueves había hecho par, mientras jugaba en el turno matutino, que se llevó la peor parte de los fuertes vientos y las duras condiciones.

Al preguntársele cómo preferiría que se preparara el campo para el fin de semana, Scheffler respondió: “En realidad no me importa. Yo solo juego”.

En total, Scheffler firmó tres birdies y apenas un bogey en la segunda ronda, en comparación de los cuatro birdies, cuatro bogeys y un doble bogey del jueves.

“Hoy hice un buen trabajo manteniendo una tarjeta bastante limpia. Tuve el bogey en mi cuarto hoyo, que fue el 13, pero fuera de eso, nada de bogeys”, manifestó Scheffler.

“Eso siempre es agradable cuando estás recorriendo un campo del Abierto de Estados Unidos. Especialmente uno tan desafiante como este”.

Scheffler, que en otras tres ocasiones esta temporada siguió una ronda inicial sobre par con una ronda bajo par, mostró destellos de su estilo firme y metódico, el mismo con el que ganó dos Masters y, el año pasado, el Campeonato de la PGA y el Abierto Británico.

En general, el viernes, pegó 12 de 14 fairways desde el tee y alcanzó 15 greens en regulación. El jueves, conectó 12 fairways, pero solo nueve greens en regulación.

Se quedó con ganas de más. Scheffler flexionó las rodillas y se quedó mirando la grada el viernes cuando su putt de birdie de 17 pies en el hoyo 2 se quedó apenas a la izquierda del hoyo. Encogió los hombros, incrédulo, cuando un putt de 15 pies en el hoyo 7 se curvó y se quedó corto.

“Me hubiera gustado embocar algunos birdies más en el tramo final, pero hice muchas cosas buenas ahí afuera”, comentó. “Pegué algunos golpes buenos. También hice muchos putts buenos. Simplemente se quedaron como al borde”.

Scheffler, en una posición ideal para birdie en el hoyo 4, dio un manotazo con el putter hacia el green cuando su putt botó y se detuvo a cerca de un pie del hoyo. Pero, en un momento de distensión, esbozó una sonrisa cuando su caddie, Ted Scott, dijo lo obvio sobre lo que había pasado.

La pelota rebotó, dijo Scott, imitando el movimiento con el brazo.

“Ah, ¿sí?”, respondió Scheffler, girándose hacia él con un matiz de sarcasmo en la voz.

El bogey de Scheffler en el hoyo 13, el par 4 más corto del campo, llegó después de que su golpe de aproximación terminara en el búnker y fallara un putt de par de 10 pies. Tras salvar el par con un up and down desde la arena en el par 3 del 17, Scheffler no volvió a estar cerca de meterse en problemas.

“Creo que el torneo está a la mitad”, señaló Scheffler. “Ayer fue un día en el que podías, más o menos, sacarte del torneo con tu propia tarjeta. Las condiciones fueron realmente, realmente duras ayer. Hice un buen trabajo aguantando”.

“Ayer tuve un ‘front nine’ difícil, pero luché y me recuperé bien en el ‘back nine’. Luego, tuve otro día sólido hoy para respaldar eso. Ya sabes, ojalá hacer más de lo mismo en los próximos dos días”.

A lo largo de la ronda del viernes, Scheffler y sus compañeros de grupo —el campeón defensor del Abierto de Estados Unidos J.J. Spaun y el campeón del Abierto Amateur de Estados Unidos del año pasado Mason Howell— se vieron obligados a esperar mientras los grupos de adelante jugaban sus golpes.

De pie en el área de salida del hoyo 2, Scheffler sacó un sándwich de mantequilla de maní y mermelada y se comió la mitad, ignorando la insistente pregunta de un aficionado: “¿Qué es eso? ¿Mantequilla de maní y mermelada? ¿Eres de los de mermelada de uva?.

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FUENTE: AP